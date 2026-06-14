Для белорусов хотят ввести новшества по электричеству 14.06.2026, 8:58

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Что и для кого могут изменить.

В Беларуси хотят упростить передачу в госсобственность линий электропередачи и трансформаторных подстанций, которые находятся в собственности садовых товариществ. Возможное новшество прописано в законопроекте Минэкономики, который вынесли на общественное обсуждение, пишет «Зеркало».

Передача таких объектов в госсобственность возможна и сейчас, уточняют в Минэкономики.

«Однако на практике товарищества сталкиваются со значительными трудностями, связанными в том числе с необходимостью оформления правоудостоверяющих документов на земельные участки под опорами линий электропередачи для их последующего закрепления за энергоснабжающими организациями «Белэнерго», — уточнили в ведомстве.

Предлагается упростить процедуру передачи в собственность Беларуси линий электропередачи — отменить необходимость изъятия и предоставления земельных участков для строительства и обслуживания объектов таких сетей.

Если товарищества собственников передадут под «крыло» государства эту инфраструктуру, то смогут платить за электроэнергию по тарифам, которые предусмотрены для населения. Как ожидается, это позволит в перспективе сэкономить.

Этим законопроектом Минэкономики также хотят запретить оказывать услуги по организации отдыха, проведению праздников, свадеб и других мероприятий массового характера на территории садоводческих товариществ.

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