Для белорусов хотят ввести новшества по электричеству
- 14.06.2026, 8:58
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Что и для кого могут изменить.
В Беларуси хотят упростить передачу в госсобственность линий электропередачи и трансформаторных подстанций, которые находятся в собственности садовых товариществ. Возможное новшество прописано в законопроекте Минэкономики, который вынесли на общественное обсуждение, пишет «Зеркало».
Передача таких объектов в госсобственность возможна и сейчас, уточняют в Минэкономики.
«Однако на практике товарищества сталкиваются со значительными трудностями, связанными в том числе с необходимостью оформления правоудостоверяющих документов на земельные участки под опорами линий электропередачи для их последующего закрепления за энергоснабжающими организациями «Белэнерго», — уточнили в ведомстве.
Предлагается упростить процедуру передачи в собственность Беларуси линий электропередачи — отменить необходимость изъятия и предоставления земельных участков для строительства и обслуживания объектов таких сетей.
Если товарищества собственников передадут под «крыло» государства эту инфраструктуру, то смогут платить за электроэнергию по тарифам, которые предусмотрены для населения. Как ожидается, это позволит в перспективе сэкономить.
Этим законопроектом Минэкономики также хотят запретить оказывать услуги по организации отдыха, проведению праздников, свадеб и других мероприятий массового характера на территории садоводческих товариществ.