Дроны поразили крупный химзавод «Азот» в Новомосковске 4 14.06.2026, 9:15

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Фото: Exilenova+

На объекте сильный пожар и смог.

Тульская область России попала под обстрел беспилотников, в результате был поражен химзавод «Азот», из-за чего на объекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы в Telegram.

Отметим, что в половине первого ночи 14 июня на официальной странице Telegram губернатора Тульской области Дмитрия Миляева появилось предупреждение о дроновой опасности в регионе.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БпЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер экстренных служб: 112», - написал чиновник.

Уже после двух ночи OSINT-каналы начали публиковать видео от очевидцев, которые зафиксировали на видео пролет дронов и момент взрывов на территории завода. Кроме этого и сильного пожара на «Азоте», который вспыхнул после удара, попала на видео и бурная реакция россиян в момент прилета - испуг, сопровождаемый ненормативной лексикой.

Следует отметить, что на кадрах, снятых на большом расстоянии от химзавода в Новомосковске, заметно масштабный очаг и задымление, что свидетельствует о сильном пожаре.

Кроме химзавода дроны также поразили железнодорожную инфраструктуру в Смоленской области РФ, в городе Вязьма, о чем также сообщили OSINT-каналы.

Что известно о новомосковском «Азоте»

Согласно данным на официальном сайте предприятия, «Азот» является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений. Предприятие также считается одним из ключевых в отрасли по объему и ассортименту производимой продукции.

Новомосковский «Азот» производит продукцию, в том числе для военных целей. Ранее руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказывал, что производимая здесь аммиачная селитра используется в качестве компонента для производства взрывчатых веществ. Метанол, который выпускает завод, может служить сырьем для производства топлива, например, компонентов для ракетного топлива.

Аргон с завода используется в металлургии, в частности для сварки и термообработки металлов для оборонной промышленности.

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