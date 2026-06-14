Литва, Польша и Франция проведут военные учения у Сувалкского коридора 2 14.06.2026, 10:12

Фото: Omar Marques / Getty Images

Цель маневров «Отважный кабан» — быстрая и эффективная защита этого участка.

Литва, Польша и Франция с 16 по 26 июня проведут военные учения «Отважный кабан — 2026» в районе Сувалкского коридора, неподалеку от Беларуси. Об этом сообщает LRT.

В учениях примут участие военнослужащие польских и французских вооруженных сил, а также драгунского батальона Великого князя Литовского Бутигейдиса из пехотной бригады «Жемайтия».

Цель учений — совершенствование взаимодействия между союзническими подразделениями и отработка совместных военных операций. В ходе маневров военные также будут развивать навыки, необходимые для быстрой и эффективной защиты Сувалкского коридора.

Аналогичные учения «Отважный кабан — 2025» прошли в мае прошлого года в Польше. В них участвовали около 3,5 тысячи военнослужащих из Польши, Литвы, Швеции, Чехии, США и других стран НАТО.

Военные отрабатывали штурм объектов, эвакуацию раненых и техники, а также оборону позиций. В учениях было задействовано более 600 единиц техники.

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