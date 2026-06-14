закрыть
14 июня 2026, воскресенье, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва, Польша и Франция проведут военные учения у Сувалкского коридора

2
  • 14.06.2026, 10:12
Литва, Польша и Франция проведут военные учения у Сувалкского коридора
Фото: Omar Marques / Getty Images

Цель маневров «Отважный кабан» — быстрая и эффективная защита этого участка.

Литва, Польша и Франция с 16 по 26 июня проведут военные учения «Отважный кабан — 2026» в районе Сувалкского коридора, неподалеку от Беларуси. Об этом сообщает LRT.

В учениях примут участие военнослужащие польских и французских вооруженных сил, а также драгунского батальона Великого князя Литовского Бутигейдиса из пехотной бригады «Жемайтия».

Цель учений — совершенствование взаимодействия между союзническими подразделениями и отработка совместных военных операций. В ходе маневров военные также будут развивать навыки, необходимые для быстрой и эффективной защиты Сувалкского коридора.

Аналогичные учения «Отважный кабан — 2025» прошли в мае прошлого года в Польше. В них участвовали около 3,5 тысячи военнослужащих из Польши, Литвы, Швеции, Чехии, США и других стран НАТО.

Военные отрабатывали штурм объектов, эвакуацию раненых и техники, а также оборону позиций. В учениях было задействовано более 600 единиц техники.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный