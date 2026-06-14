The Times: Украине удалось сорвать первоначальный расчет Москвы 1 14.06.2026, 10:53

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Кремль сталкивается с нарастающими внутренними трудностями.

Европа и США не должны ослаблять поддержку Украины, поскольку исход конфликта напрямую влияет на безопасность и политический авторитет Запада, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

11 июня война в Украине превысила по продолжительности Первую мировую войну. За годы боевых действий фронт претерпел лишь ограниченные территориальные изменения, тогда как потери с обеих сторон исчисляются сотнями тысяч человек.

По оценкам ООН, за время войны погибли около 16 тысяч мирных жителей, еще примерно 45 тысяч получили ранения. Буча и Мариуполь стали одними из самых известных символов разрушений и человеческих жертв конфликта.

Украине удалось сорвать первоначальный расчет Москвы на быструю победу. Существенную роль в этом сыграли сопротивление украинских вооруженных сил и действия руководства страны во главе с Владимиром Зеленским. Британская разведка оценивает российские потери почти в полмиллиона погибших.

Одним из ключевых факторов последних лет стало развитие украинских беспилотных технологий. Дроны используются для ударов по объектам в глубине российской территории, включая нефтеперерабатывающие заводы, военные базы и промышленную инфраструктуру.

При этом Кремль сталкивается с нарастающими внутренними трудностями. Экономика, все больше ориентированная на военные нужды, позволяет поддерживать высокий уровень оборонных расходов, однако такая модель имеет свою цену. Растет нагрузка на бюджет, ускоряется инфляция, усиливается дефицит рабочей силы, а многие гражданские отрасли недополучают инвестиции. Все это постепенно сказывается на темпах экономического развития и ухудшает долгосрочные перспективы роста.

На этом фоне Евросоюз рассматривает новые механизмы поддержки Киева, включая кредитную программу объемом около 90 млрд евро. В западных столицах все чаще подчеркивают, что дальнейшая помощь Украине связана не только с исходом войны, но и с вопросами безопасности всей Европы.

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