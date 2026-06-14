Британия перехватила танкер «теневого флота» РФ в Ла-Манше

Британия перехватила танкер «теневого флота» РФ в Ла-Манше1
- 14.06.2026, 11:37
Кир Стармер лично отдал приказ.
Рано утром 14 июня британские ВМС перехватили танкер «теневого флота» России, который находится под санкциями. Это произошло при попытке борта пройти через Ла-Манш. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Деталей операции пока немного. Известно, что приказ об аресте российского борта отдал лично премьер. Корабль успешно задержан.
«Эта успешная операция наносит очередной удар по России. Она также напоминает тем, кто разжигает войну против Украины, что мы не позволим им скрываться», — отметил Стармер.
In the early hours of this morning, I directed our Armed Forces to intercept a shadow fleet oil tanker attempting to pass through the English Channel.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026
This successful operation delivers yet another blow to Russia and reminds those fueling Putin's war in Ukraine that we will not…
Он также поблагодарил военных и остальные силовые службы, которые участвовали в перехвате российского борта.
В апреле стало известно, что российские нефтяные танкеры проходили через Ла-Манш в сопровождении военного корабля «Адмирал Григорович».