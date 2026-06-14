Пентагон рассекретил новые документы об НЛО 3 14.06.2026, 12:16

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иллюстративное фото: Министерство обороны США

В одном из них фигурирует «летающая картофелина».

Пентагон опубликовал новую партию рассекреченных материалов об НЛО. В одном из отчетов описывается загадочный объект над штатом Колорадо, который очевидцы сравнили с гигантской «летающей картофелиной», пишет The New York Times.

Согласно документам, необычный объект заметили в феврале 2022 года над горами Шайенн недалеко от города Колорадо-Спрингс. Его наблюдали офицер армейской разведки и четверо военнослужащих США.

Свидетели рассказали, что объект был размером с крупный самолет и напоминал «угловатую, несимметричную картофелину», покрытую неровными панелями. Он «неподвижно висел на высоте около 90−150 метров над горным хребтом, постепенно менял форму и имел полупрозрачный белый оттенок, отражавший солнечный свет». А спустя некоторое время исчез.

Позже один из очевидцев подробно описал увиденное сотрудникам ФБР, после чего криминалист-художник подготовил рисунок объекта, действительно напоминающего огромную картофелину в небе.

В отчете ФБР появились и новые подробности об инциденте. Согласно показаниям свидетеля, объект заметили около 11.25 утра. По его словам, он состоял из «напоминавших рыбью чешую или панели элементов неправильной формы, которые не перекрывали друг друга и располагались асимметрично». Сам объект оставался «совершенно неподвижным», однако его поверхность словно менялась: отдельные панели «двигались медленными волнами, начинавшимися в разных местах одновременно».

В опубликованных материалах приводится и возможное объяснение произошедшего. По версии специалистов, объект мог оказаться оптической иллюзией, вызванной отражением солнечного света от заснеженных склонов и облаков. Однако в заключении отмечалось, что эта теория имеет «низкую степень достоверности».

Также среди новых документов есть сообщение о другом инциденте. В октябре 2023 года шесть федеральных агентов заявили, что в течение двух дней наблюдали возле важного объекта национальной безопасности на западе США «светящиеся шары, которые выпускали другие шары». В Пентагоне не смогли дать однозначное объяснение этому явлению.

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