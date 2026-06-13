Пентагон опубликовал финальную порцию секретных материалов об НЛО 6 13.06.2026, 20:03

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иллюстративное фото

На одном из роликов от июля 2025 года можно увидеть два красных шара.

Министерство обороны США обнародовало очередную партию ранее засекреченных данных с изображениями НЛО. Об этом пишет британское издание The Independent, публикуя архивные кадры Пентагона.

В подборку материалов вошли видео, фотографии и свидетельские показания.

На одном из роликов от июля 2025 года можно увидеть два красных шара, которые движутся в ночном небе. В заявлении оборонного ведомства США, говорится, что свидетель этого необычного явления заметил интенсивный яркий свет на заднем дворе своего дома, когда парковал автомобиль.

Это последняя часть рассекреченных по указу президента США Дональда Трампа документов об НЛО. В масштабном межведомственном проекте принимали участие Белый дом, управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР и NASA .

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