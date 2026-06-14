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Поражены нефтяные объекты за 700 км: Украина массированно ударила по России дронами

  • 14.06.2026, 13:22
Поражены нефтяные объекты за 700 км: Украина массированно ударила по России дронами
Фото: Exilenova+

Воздушная тревога объявлялась в 28 регионах РФ.

Служба безопасности Украины ночью поразила нефтяной объект в Ярославском регионе России - на расстоянии более 700 километров от украинской границы.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского и Службу безопасности Украины.

Нефтяной объект в Ярославской области, который имел значение для государственного резерва России, поврежден. Именно такую цель выбрали бойцы СБУ во время ночной операции.

Отдельный удар нанесли по Тульскому региону - под цель попало предприятие «Азот» в Новомосковске. Завод связан с производством взрывчатых веществ.

Тревоги в 28 регионах

Масштаб ночной операции:

воздушная тревога объявлялась в 28 регионах России;

ограничения авиадвижения ввели в шести российских аэропортах;

удары также нанесли по военной логистике оккупантов на временно оккупированных территориях Украины.

Что сказал Зеленский

«Есть хорошие результаты наших воинов в применении дальнобойных санкций по важным объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины», - заявил президент Украины.

По его словам, Украина выполняет план дальнобойных ударов и отвечает на отказ России завершать войну.

«Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда и пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!» - написал Зеленский.

В Службе безопасности Украины добавили, что нефтебаза «Темп» используется для хранения бензина, дизеля и других материалов.

«Отсюда РФ поставляет нефтепродукты для своих северо-восточных регионов и обеспечивает стратегические запасы топлива для нужд армии», - говорится в сообщении.

После попаданий БПЛА на нефтебазе начался сильный пожар, зафиксировано не менее трех крупных очагов возгорания в резервуарном парке. Там расположены 60 емкостей для хранения.

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