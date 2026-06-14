Поражены нефтяные объекты за 700 км: Украина массированно ударила по России дронами
- 14.06.2026, 13:22
Воздушная тревога объявлялась в 28 регионах РФ.
Служба безопасности Украины ночью поразила нефтяной объект в Ярославском регионе России - на расстоянии более 700 километров от украинской границы.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского и Службу безопасности Украины.
Нефтяной объект в Ярославской области, который имел значение для государственного резерва России, поврежден. Именно такую цель выбрали бойцы СБУ во время ночной операции.
Отдельный удар нанесли по Тульскому региону - под цель попало предприятие «Азот» в Новомосковске. Завод связан с производством взрывчатых веществ.
Our warriors have achieved good results in applying long-range sanctions against important facilities on the territory of Russia and in the temporarily occupied territories of Ukraine.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026
More than 700 kilometers from our state border, in Russia’s Yaroslavl region, SSU warriors… pic.twitter.com/GKhmUgXMof
Тревоги в 28 регионах
Масштаб ночной операции:
воздушная тревога объявлялась в 28 регионах России;
ограничения авиадвижения ввели в шести российских аэропортах;
удары также нанесли по военной логистике оккупантов на временно оккупированных территориях Украины.
Что сказал Зеленский
«Есть хорошие результаты наших воинов в применении дальнобойных санкций по важным объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины», - заявил президент Украины.
По его словам, Украина выполняет план дальнобойных ударов и отвечает на отказ России завершать войну.
«Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда и пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!» - написал Зеленский.
В Службе безопасности Украины добавили, что нефтебаза «Темп» используется для хранения бензина, дизеля и других материалов.
«Отсюда РФ поставляет нефтепродукты для своих северо-восточных регионов и обеспечивает стратегические запасы топлива для нужд армии», - говорится в сообщении.
После попаданий БПЛА на нефтебазе начался сильный пожар, зафиксировано не менее трех крупных очагов возгорания в резервуарном парке. Там расположены 60 емкостей для хранения.