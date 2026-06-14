Поражены нефтяные объекты за 700 км: Украина массированно ударила по России дронами 14.06.2026, 13:22

Фото: Exilenova+

Воздушная тревога объявлялась в 28 регионах РФ.

Служба безопасности Украины ночью поразила нефтяной объект в Ярославском регионе России - на расстоянии более 700 километров от украинской границы.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского и Службу безопасности Украины.

Нефтяной объект в Ярославской области, который имел значение для государственного резерва России, поврежден. Именно такую цель выбрали бойцы СБУ во время ночной операции.

Отдельный удар нанесли по Тульскому региону - под цель попало предприятие «Азот» в Новомосковске. Завод связан с производством взрывчатых веществ.

Our warriors have achieved good results in applying long-range sanctions against important facilities on the territory of Russia and in the temporarily occupied territories of Ukraine.



More than 700 kilometers from our state border, in Russia’s Yaroslavl region, SSU warriors… pic.twitter.com/GKhmUgXMof — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

Тревоги в 28 регионах

Масштаб ночной операции:

воздушная тревога объявлялась в 28 регионах России;

ограничения авиадвижения ввели в шести российских аэропортах;

удары также нанесли по военной логистике оккупантов на временно оккупированных территориях Украины.

Что сказал Зеленский

«Есть хорошие результаты наших воинов в применении дальнобойных санкций по важным объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины», - заявил президент Украины.

По его словам, Украина выполняет план дальнобойных ударов и отвечает на отказ России завершать войну.

«Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда и пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!» - написал Зеленский.

В Службе безопасности Украины добавили, что нефтебаза «Темп» используется для хранения бензина, дизеля и других материалов.

«Отсюда РФ поставляет нефтепродукты для своих северо-восточных регионов и обеспечивает стратегические запасы топлива для нужд армии», - говорится в сообщении.

После попаданий БПЛА на нефтебазе начался сильный пожар, зафиксировано не менее трех крупных очагов возгорания в резервуарном парке. Там расположены 60 емкостей для хранения.

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