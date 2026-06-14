Движение в сторону Москвы перекрыто: дроны поразили нефтебазу под Ярославлем 2 14.06.2026, 8:18

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иллюстративное фото

Разразился сильный пожар.

Ранним утром 14 июня беспилотники нанесли удар по Ярославской области в России, поразив нефтебазу в Рыбинске.

На фоне нападения на регион местные власти перекрыли движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на российские СМИ.

Между тем OSINT-каналы сообщали, что в Рыбинске, расположенном примерно в 700 километрах от границы с Украиной, на нефтебазе разразился сильный пожар. На кадрах, которые распространяются в сети, видны большие столбы дыма, поднимающиеся в небо.

Другой мониторинговый ресурс уточнил, что под ударом БПЛА оказалась нефтебаза «Темп» в Рыбинске. Известно, что этот объект входит в систему российского резерва и предназначен для хранения больших объемов топлива. Также известно, что эта нефтебаза является важным звеном в системе хранения и распределения нефтепродуктов в северо-восточной части РФ.

Стоит отметить, что перед этим, около 04:00, губернатор Ярославской области Михаил Евраев предупредил жителей об угрозе появления БПЛА в регионе.

«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки», — написал чиновник.

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