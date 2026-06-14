В Минске установят «поющую» скамейку в честь Владимира Мулявина
- 14.06.2026, 8:42
Как только человек не нее садится, начинает звучать музыка.
В столице Беларуси установят «поющую» скамейку в память о народном артисте и основателе ансамбля «Песняры» Владимире Мулявине. Об этом рассказала старшая дочь музыканта Марина Мулявина.
Скамейка появится на столичном бульваре имени Владимира Мулявина, рядом с уже существующей скульптурой в честь артиста.
Скамейка работает просто: как только человек садится, начинает звучать музыка. Гуляющие смогут послушать, например, такие композиции, как «Чырвоная ружа», «Завушніцы», «Улица без конца».
Новую достопримечательность планируют открыть 3 июля.