Дроны ВСУ поразили две нефтеперекачивающие станции в Ярославской области РФ 5.11.2025, 12:09

Стали известны подробности атаки.

В Ярославской области вследствие атаки украинских дронов были повреждены нефтеперекачивающие станции (НПС) в двух округах, сообщил ярославский губернатор Михаил Евраев в своем телеграм-канале. Такие станции поддерживают поток и давление нефти, обеспечивая необходимую пропускную мощность нефтепровода, пишет moscowtimes.

«В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона. По предварительным данным пострадавших нет. В настоящее время последствия локализованы», — написал глава региона утром 5 ноября. В Ярославской области расположены НПС Палкино в Мышкинском районе, нефтепродуктоперекачивающая станция «ППС Некоуз» в Рыбинске и ряд других подобных объектов, принадлежащих «Транснефти».

НПС и другие объекты нефтегазовой инфраструктуры России стали объектами регулярных ударов ВСУ и операций украинских спецслужб. В Ярославле 1 октября произошел сильный пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Центральном федеральном округе — «Славнефть-ЯНОС» мощностью переработки 15 млн тонн нефти в год.

На прошлой неделе в Раменском районе Подмосковья был взорван нефтепродуктопровод «Кольцевой», снабжающий топливом несколько регионов вокруг Москвы, а также аэропорты и нефтебазы московского региона. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины сообщали, что в результате подрыва были повреждены все три нитки нефтепровода.

9 октября в Волгоградской области дроны ВСУ атаковали Коробковский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), который принадлежит компании «Лукойл» и является крупнейшим переработчиком природного газа в Южном федеральном округе. Также в результате атаки загорелась НПС «Ефимовка».

27 сентября украинские дроны атаковали НПС «Тиньговатово» в поселке Конар в Чувашии, после чего ее работу приостанавливали. До этого под удар несколько раз попадала НПС «Унеча» в Брянской области.

