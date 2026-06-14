США заблокировали более 140 иранских судов в Ормузском проливе

США заблокировали более 140 иранских судов в Ормузском проливе3
- 14.06.2026, 9:33
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Некоторые из них выведены из строя.
Американские военные остановили уже 141 иранское судно с начала блокады Ормузского пролива. Некоторые из них выведены из строя.
Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
Что произошло
По данным командования, по состоянию на 13 июня американские силы перехватили 141 торговое судно, связанное с Ираном.
В CENTCOM уточнили: блокаду применяют к судам всех стран, которые заходят в иранские порты или выходят из них.
Это охватывает:
все иранские порты в Персидском заливе;
иранские порты в Оманском заливе;
прибрежные районы Ирана.
В то же время для остальных судов условия не изменились. «Международный торговый коридор остается открытым для транзита», - отметили в командовании.