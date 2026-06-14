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«При покупке жилья в Беларуси редко кто интересуется, есть ли во дворе деревья»

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  • 14.06.2026, 10:30
  • 1,252
«При покупке жилья в Беларуси редко кто интересуется, есть ли во дворе деревья»

Эксперт рассказала, чем отличается белорусский рынок недвижимости от польского.

Как количество растений указывает на экономическую ситуацию в стране. Эколог, эксперт Альянса «Зеленая Беларусь» Анна Скриган в продолжении интервью «Салідарнасці» рассказывает о том, почему в Беларуси вырубают деревья, а в Польше — сохраняют.

Любая квартира с видом на лес стоит дороже, чем с видом на стену другого дома

— В Польше достаточно часто взрослые деревья можно увидеть возле домов, в том числе новостроев. Как это удается?

— Во-первых, если дерево посажено близко к зданию, и никто не жалуется, его никто не будет трогать, невзирая ни на какие изменившиеся нормы, — говорит Анна Скриган. — Более того, даже если там началась стройка, дерево, особенно взрослое, будут стараться сохранить, понимая, какую ценность оно представляет. Понимая, что именно взрослое дерево выполняет все свои экологические и санитарные функции.

И, кстати, даже после обращения, что растение, допустим, сильно затеняет и мешает кому-то, сначала предусмотрен процесс медиации, то есть никто не бросается сразу к дереву с пилой.

В любом случае, людей предупреждают, в письме из местных органов власти объясняют, что происходит и почему.

Во-вторых, многое зависит от проектировщика. Когда он знакомится с участком для будущей стройки, он видит деревья и принимает решение, вырубать их или нет.

При этом он знает, что каждое готовое дерево в проекте существенно поднимет стоимость продажи будущего объекта. Любая квартира с видом на лес стоит дороже, чем с видом на стену другого дома.

Разницу цен по этому признаку можно увидеть даже в объявлениях о сдаче в аренду. Например, здесь принято показывать на фото не только саму квартиру, но и вид из окон.

У нас же, наоборот, идут по самому простому пути. Конечно, проще строить, когда перед тобой ровная площадка. Поэтому на ней стараются убрать все — и строения, и растения.

Еще один немаловажный фактор заключается в том, что у нас низкая стоимость уничтожения деревьев. Вырубить вековое дерево обходится в копейки.

А в Польше такие деревья представляют огромную ценность — и в прямом, и в денежном эквиваленте. Соответственно, удаление деревьев влечет существенное удорожание проекта.

Анна Скриган

В Беларуси по-прежнему остается тенденция строить «человейники» с пустыми пространствами между ними. Ну и, будем говорить откровенно, соотношение достатка и стоимости жилья не позволяет большинству белорусов выбирать.

Получается, что, с одной стороны, проектировщики и строители не готовы платить больше, чтобы сохранять дерево, а, с другой, и жители тоже не готовы отдавать больше денег за квартиры.

То есть это не основной вопрос, который встает при покупке жилья в Беларуси. Редко кто думает, есть ли там во дворике деревья и с каким видом окна. Мы в первую очередь смотрим на цену и думаем, можем ли мы позволить себе эту квартиру.

Если мы хотим вековые деревья во дворах

— Получается, по количеству деревьев можно судить об экономическом уровне развития страны?

— Высокий уровень экологической сознательности означает, что человек готов дополнительно платить за определенное качество окружающей среды.

Если мы говорим об устойчивом развитии, это в том числе и понимание того, что мы берем природу как бы взаймы у наших детей. И мы должны вернуть ее им в максимально хорошем состоянии. Чтобы они не разбирались с проблемами, которые мы им создали.

В таком контексте, конечно, то, что мы сохраняем дерево с историей и понимаем, зачем оно нужно, и не считаемся с тем, что оно усложняет производство работ на строительном участке, свидетельствует об определенном уровне экологического сознания в обществе.

Ну, и учитывая то, что сохранность деревьев в городе — это дополнительные расходы, это явно дороже, чем использовать принцип «весь мир до основания, а затем…», то, конечно, количество растений косвенно указывает на экономическую ситуацию в стране.

Интересно, что в свое время в Беларуси, для областных центров были сделаны Схемы озелененных территорий. Они создавались как базы данных территорий общего пользования: парков, скверов, бульваров, лесопарков.

Например, в 2020 году такую Схему делали для Могилева, и у нас даже консультировались с жителями, что туда вносить, какие места для них особенно значимы.

При составлении Схем предполагалось соблюдать концепцию города, когда из любого района в пределах 15 минут ходьбы можно попасть в какую-то зеленую зону. Те, кто сейчас живут в Польше, абсолютно в любом городе, понимают, насколько это важно и удобно.

Одной из целей этих Схем и было предусмотрено, что отмеченные места защищены от трансформации в жилую застройку или вырубки.

Сложно сказать, работают ли эти Схемы теперь. Сама идея была хорошая, но при этом мы видим, что вырубки деревьев все равно продолжаются.

— Почему, как вы думаете, многие белорусские чиновники настолько равнодушны к вопросам охраны природы?

— В Беларуси чиновникам проще не делать, чем делать. Если ты делаешь, можешь получить по шапке. Им проще точно выполнять указания сверху, понимая, что инициатива наказуема.

И второй немаловажный фактор: наши чиновники не избираются, а назначаются. Они не заинтересованы в том, чтобы налаживать контакт с местными жителями, потому что это никак не влияет на их работу.

Их премии никак не зависят от того, как они взаимодействуют с людьми. То есть тут мы снова упираемся в местное самоуправление.

Если мы хотим вековые деревья во дворах, то начинать надо с главного: чиновники должны нести ответственность за свои решения. А все их действия должны быть подотчетны и прозрачны для местных жителей.

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