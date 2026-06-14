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Сенсации на ЧМ-2026: Катар шокировал Швейцарию, а Марокко испортило дебют Анчелотти

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  • 14.06.2026, 11:10
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Сенсации на ЧМ-2026: Катар шокировал Швейцарию, а Марокко испортило дебют Анчелотти
фото: x.com/FIFAWorldCup

Фавориты массово теряют очки на старте Мундиаля.

Прошедшая ночь на чемпионате мира-2026 по футболу подарила первые громкие неожиданности и переписала историю сразу для нескольких сборных. В рамках первого тура в группах B, C и D фавориты массово столкнулись с бешеным сопротивлением, а ожесточенные противостояния держали интригу до последних секунд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляции матчей.

Группа B: Исторический вечер Катара

Швейцария - Катар - 1:1

Голы: Эмболо, 17 (пен.) - Хухи, 90+4

Сборная Катара сотворила первую громкую сенсацию Мундиаля, отобрав очки у фаворита квартета.

Швейцарцы вышли вперед уже на 17-й минуте: Брель Эмболо хладнокровно реализовал пенальти за фол голкипера Махмуда Абунады против Ремо Фройлера. Эпизод стал скандальным, ведь на повторах показалось, что швейцарец находился в офсайде до фола, однако ВАР странным образом проигнорировал этот момент, а графику в трансляции так и не показали.

«Крестоносцы» удерживали минимальное преимущество почти до финального свистка, но на 90+4-й минуте капитан катарцев Буалем Хухи принес для своей страны историческое, первое очко на чемпионатах мира (на домашнем ЧМ-2022 Катар проиграл все матчи).

Напомним, что в стартовом матче группы Канада расписала ничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Поэтому после первого тура все четыре сборные имеют одинаковые показатели.

Турнирная таблица группы В

Швейцария - 1 очко (разница мячей - 1:1)

Канада - 1 (1:1)

Катар - 1 (1:1)

Босния и Герцеговина - 1 (1:1)

Расписание следующих матчей:

18 июня

Швейцария - Босния и Герцеговина

Канада - Катар

Группа C: Осечка Анчелотти и триумф «Тартановой армии»

Бразилия - Марокко - 1:1

Голы: Винисиус Жуниор, 32 - Сайбари, 22

Официальный дебют Карло Анчелотти на мостике «селесао» в рамках чемпионатов мира оказался сверхсложным. Полуфиналисты прошлого Мундиаля, марокканцы, ошеломили пятикратных чемпионов мира со старта, нанеся 5 ударов по воротам Алиссона за первые 10 минут.

На 21-й минуте Браим Диас разрезал защиту пасом на Исмаэля Сайбари, и тот эффектно перебросил Алиссона. Бразилия ответила быстро: на 32-й минуте Винисиус Жуниор получил передачу от Бруно Гимараэса, сместился с фланга и фирменным мощным ударом попал в дальнюю «девятку».

Анчелотти после матча признал, что недоволен игрой из-за проигранных единоборств и слабого выхода из-под прессинга.

Гаити - Шотландия - 0:1

Гол: Макгинн, 28

Осечкой фаворитов воспользовалась Шотландия, которая минимально одолела Гаити. На 17-й минуте Скотт Мактоминей проверил на прочность стойку, а уже на 28-й минуте Че Адамс пробил в голкипера, но Джон Макгинн первым успел на добивание.

Это историческая победа для «Тартановой армии»: шотландцы выиграли матч на чемпионатах мира впервые за 36 лет (последний триумф был над Швецией 2:1 еще на ЧМ-1990). Гаитяне же, которые играют на Мундиале второй раз в истории (после 1974 года), снова стартуют с поражения.

Турнирная таблица группы С

Шотландия - 3 очка (разница мячей - 1:0)

Марокко - 1 (1:1)

Бразилия - 1 (1:1)

Гаити - 0 (0:1)

Расписание следующих матчей:

20 июня

Бразилия - Гаити

Марокко - Шотландия

Группа D: Сухой триумф Австралии

Австралия - Турция - 2:0

Голы: Иранкунда, 27, Меткалф, 75

Программу игрового дня закрыла сенсация от Австралии, которая всухую переиграла Турцию. Европейская сборная полностью контролировали игру, но австралийская защита и голкипер Патрик Бич выстояли под шквалом атак.

Австралийцы ответили двумя убийственными контратаками: на 27-й минуте после сольного прохода забил Нестори Иранкунда, а на 75-й - Коннор Меткалф бильярдным ударом снял все вопросы.

Напомним, что в другом поединке этого квартета сборная США уверенно разобралась с Парагваем (4:1).

Турнирная таблица группы D

США - 3 очка (разница мячей - 4:1)

Австралия - 3 (2:0)

Турция - 0 (0:2)

Парагвай - 0 (1:4)

Расписание следующих матчей:

19 июня

Турция - Парагвай

США - Австралия

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