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Компания Audi показала свой новый суперкар в действии

  • 14.06.2026, 11:34
Компания Audi показала свой новый суперкар в действии
Фото: Audi

Тестовые заезды в Италии впечатляют.

Audi продолжает доводку своего нового суперкара Nuvolari, который заметили на испытаниях на итальянском треке Нардо. Модель внезапно рассекретили всего неделю назад, без тизеров и привычной подготовки публики, что сразу вызвало бурное обсуждение дизайна и концепции, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на уже показанные официальные кадры, производитель решил замаскировать прототип во время трековых заездов. Параллельно испытания проходят и на Нюрбургринге, где автомобиль доводят перед рыночным дебютом.

Nuvolari во многом основан на Lamborghini Temerario и использует гибридную силовую установку с 4,0-литровым V8 с двумя турбинами, который раскручивается до 10 000 об/мин. Совокупная мощность достигает 987 л.с., а сам двигатель выдает 789 л.с. Это сопоставимо с характеристиками гиперкаров прошлого поколения и даже повторяет показатель Bugatti Veyron по общей отдаче.

Всего планируется выпустить 499 экземпляров. Прием заказов в Европе откроется в конце года, а первые поставки начнутся в 2027 году.

Цена уже вызывает споры: около 600 000 евро, что почти вдвое дороже базового Lamborghini Temerario. Несмотря на впечатляющие характеристики, проект явно нацелен на узкий круг коллекционеров и энтузиастов.

Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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