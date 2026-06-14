«Это адекватно?»: ситуация с зарплатами в Беларуси вызвала оживленный спор 3 14.06.2026, 10:58

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Все началось с объявления «Аливарии» о вакансии.

Одна из пользовательниц Threads задалась вопросом: «А что сейчас происходит с рынком труда в Беларуси?». Она продемонстрировала объявление — «Аливария» ищет специалиста по выписке и учету товарно-материальных ценностей на зарплату в 800 рублей на руки в месяц. «Это адекватно, по-вашему, с учетом требований в вакансии?» — задала она вопрос пользователям соцсети, пишет «Зеркало».

Вакансия в пивоваренную компанию «Аливария» предполагает частичную занятость, как указано в объявлении: пять дней рабочих, два — выходные. «Рабочие часы по договоренности», — указал наниматель.

Среди требований — быть знакомым с процессами складской логистики, уверенно работать в Excel и Word. Опыт работы в сфере учета или работы бухгалтером.

Список задач, которые надо выполнять, солидный. «Выписывать и обрабатывать товарно-сопроводительные документы — точно и в срок. Вести учет поступления и отгрузки товаров, материалов, оборудования. Работать с отчетной документацией. Поддерживать порядок в учете и быть связующим звеном между складом и системой.

Работать надо в деревне Дегтяревка Минского района — это Ждановичский сельсовет.

Этот пост в Threads вызвал весьма активное обсуждение. Вот некоторые из комментариев:

«С 7 до 15 — это не восемь часов, а 7,5. Полчаса — обед, поэтому выходит меньше минималки.»

«Необходимые часы при таком графике не вырабатываются. Без обеда нельзя — хотя бы 20 минут обязаны дать при работе более 4 часов».

«По законодательству обед может быть включен в рабочее время: в табеле ставят восемь часов, но при этом дают время на обед».

«На производстве и складе это сложно организовать».

«В Гомеле бухгалтеров на полный день ищут за 1000−1200 рублей».

«Мне кажется, это оклад, а еще как минимум половину докидывают премиями — как на всех госпредприятиях».

«Никто уже не работает 5/2 за такие деньги. Разве что студенты без опыта».

«И то ни один студент меньше 1500 рублей не возьмет».

«Если вы востребованный специалист, зачем идти на такую работу?»

«А если нет — придется. Значит, рынок оценивает этот навык именно так».

«Пока есть люди, которые соглашаются работать за такие деньги, такие вакансии не исчезнут».

«А еще может оказаться, что у вас нет стажа в этой сфере, и вам вообще рублей 700 насчитают».

«Не все воспитатели в детских садах Минска получают эти 800 рублей чистыми даже на полную ставку».

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