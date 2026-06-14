«На исполнение мечты никаких денег не жалко» 14.06.2026, 11:54

Капибара из парка животных под Барановичами

Фото: Threads

Белоруска приехала показать детям капибару и удивилась цене «свидания».

В Threads разгорелась дискуссия из-за стоимости платного «свидания» с капибарой в парке животных под Барановичами. Одна из пользовательниц рассказала, что приехала туда с детьми, но за возможность погладить животное и сделать фото нужно было доплатить 100 рублей за 15 минут. Сумма вызвала у нее и у части комментаторов недоумение, пишет «Зеркало».

Белоруска Татьяна написала, что дети очень хотели увидеть капибару, поэтому на прошлой неделе семья поехала в парк животных в Барановичском районе. Входные билеты для одного взрослого и двух детей обошлись в 105 рублей, еще 15 рублей стоил корм для животных.

Однако на месте выяснилось, что непосредственное общение с капибарой оформлено как отдельная услуга и за нее нужно платить отдельно.

«Чтоб увидеть капибару, надо заказать такую услугу, как «Свидание с капибарой», которое длится 15 мин и стоит 100 рублей, чтоб их погладить и сделать фото. Я на это не рассчитывала. На мой взгляд, это того не стоит. Как вы считаете?» — поинтересовалась автор поста.

В комментариях она уточнила, что семья хотела хотя бы взглянуть на животное, но капибару не увидела даже в вольере.

«Дети хотели просто посмотреть на эту капибару, но даже в клетках с надписью этого животного их не было. Мне не обязательно было их гладить. Интересно, их показывают только за отдельную плату?» — добавила Татьяна.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни согласились, что цена завышенная, особенно с учетом стоимости входных билетов.

«Я тоже так посчитала. Мы втроем полдня гуляли по всем локациям за эти деньги, или 15 мин с капибарой».

«Нам не понравился этот парк, все звери однообразные, цены космические. Есть более приятные парки и зоопарки для посещения».

«Ничего себе цены! Я считаю, что и так цена на вход недешевая, так еще и за свидание заплатить 100 рублей, это перебор!».

При этом часть пользователей встала на сторону парка. Они считают, что отдельная плата за контакт с животным оправдана: так можно ограничить количество желающих и снизить нагрузку на капибару.

«А контакт за 100 рублей весомо, и не каждый позволит себе, но зато дети точно не замучают животное и стресса у него будет меньше в разы».

«Я поддержу создателей парка! Считаю, что совершенно адекватно за допуслуги брать дополнительные деньги. Парк — огромный и ухоженный. Животных — невероятное количество. Считаю, что стоимость входного билета и свидания вполне оправданна!»

«На исполнение мечты никаких денег не жалко. Но такие моменты лучше заранее узнавать, чтобы не разочароваться. Дорого или нет, тут уже каждый сам для себя решает. Если встреча будет дешевая, зверька замучают».

Некоторые посетители рассказали, что специально ездили на встречу с капибарой и остались довольны. Другие уточнили, что этих грызунов можно увидеть и без отдельной оплаты:

«Были на свидании с капибарой, и считаю, что это того стоит. 3 июля опять поедем, записывались на свидание еще в апреле».

«Вольер с капибарами там есть, их можно увидеть и без оплаты свидания. Но только увидеть, не погладить, они за сеткой».

На обсуждение отреагировал и сам парк животных. В комментариях администрация подтвердила, что капибара живет в обычном вольере и доступна для просмотра всем посетителям, но иногда сама может спрятаться в домике:

«Капибара живет в вольере на первой локации парка. Если вы были у нас недавно, то могли заметить возле ее вольера большую разноцветную капибару. На территории парка нет пустых вольеров: если на вольере указано животное, значит, оно там живет. Просто иногда наши жители отдыхают в домике или выбирают самый уютный уголок для сна.

А услуга «Свидание с капибарой» — это личная встреча с нашей капибарой по имени Капи. Она очень любит людей, внимание и, конечно же, вкусно покушать», — сообщили представители парка.

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