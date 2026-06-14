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Неизвестный вирус засел в организме Медведева

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 14.06.2026, 12:55
  • 3,234
Неизвестный вирус засел в организме Медведева
Дмитрий Медведев
Фото: Getty Images

Очевидный результат работы «биолабораторий».

Главы Нацразведки США Тулси Габбард сообщила о зарубежных биолабораториях, финансировавшихся Вашингтоном. Кто-то бросился это опровергать, уверяя, что дело обстоит не так.

Мы же считаем, что биооружие наверняка было не только разработано, но и применено (с помощью боевых комаров) против великих руководителей России. И первым в этом списке оказался Дмитрий Медведев. Обратите внимание, как несколько лет назад он резко сменил поведение, покусанный комариными биоразработками Соединенных Штатов. Неизвестный отечественной науке вирус засел в организме Медведева, стимулируя ругательства своего носителя и экстравагантное поведение.

Впрочем, возможно Дмитрий Анатольевич уже подружился с биоразработкой США, так что вечерами они, бывает, на пару уничтожают «Финляндию», дружески распевая хором гимны России и США.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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