The Hill: Путин истощил Россию и стал вассалом Китая
- 14.06.2026, 12:20
- 2,162
Пекин занимается мягкой аннексией российских территорий.
Война против Украины и международные санкции существенно изменили положение России на мировой арене, усилив ее экономическую и технологическую зависимость от Китая.
Пока российский диктатор Владимир Путин мечтал о восстановлении империи, Россия превратилась фактически в вассала Китая, который без военных действий занимается аннексией российских территорий в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет The Hill.
После введения масштабных западных санкций Китай превратился в основной источник поставок для российской экономики.
Речь идет не только о потребительских товарах, но и о поставках электроники, промышленного оборудования, автомобилей, а также технологий двойного назначения, которые имеют значение для промышленности и военного сектора.
Одним из наиболее показательных примеров изменения отношений между двумя странами эксперты называют переговоры по строительству новых газовых маршрутов в Китай.
Пекин занял жесткую позицию и не спешит заключать соглашения на условиях Москвы, добиваясь для себя максимально выгодных цен и условий поставок.
Особое значение эксперты придают процессам, происходящим в восточных регионах России. Согласно приведенным данным, с 2010 года население российского Дальнего Востока сократилось почти на 300 тысяч человек. Демографический спад и экономические трудности делают регион более восприимчивым к внешнему влиянию.
Авторы обзора обращают внимание, что в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока Китай уже играет заметную роль в инвестиционных и инфраструктурных проектах. В качестве примера приводится Якутия, где доля Китая во внешнеэкономическом сотрудничестве за несколько лет значительно выросла.
Параллельно расширяются образовательные и культурные связи, включая увеличение числа программ по изучению китайского языка в школах.
Пекин все чаще использует экономические механизмы для расширения своего влияния, не прибегая к прямому политическому или территориальному давлению.
«Китаю не обязательно формально аннексировать российскую территорию, чтобы установить над ней господство. Экономическая зависимость, финансовые рычаги и региональная интеграция могут достичь того, к чему когда-то стремились военные завоевания», – говорится в материале.
По мнению автора статьи, Путина, возможно, запомнят как человека, который истощил Россию на полях Донбасса, уступив при этом значительную часть стратегической независимости своей страны Китаю.