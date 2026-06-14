The Hill: Путин истощил Россию и стал вассалом Китая 14.06.2026, 12:20

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Фото: Reuters

Пекин занимается мягкой аннексией российских территорий.

Война против Украины и международные санкции существенно изменили положение России на мировой арене, усилив ее экономическую и технологическую зависимость от Китая.

Пока российский диктатор Владимир Путин мечтал о восстановлении империи, Россия превратилась фактически в вассала Китая, который без военных действий занимается аннексией российских территорий в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет The Hill.

После введения масштабных западных санкций Китай превратился в основной источник поставок для российской экономики.

Речь идет не только о потребительских товарах, но и о поставках электроники, промышленного оборудования, автомобилей, а также технологий двойного назначения, которые имеют значение для промышленности и военного сектора.

Одним из наиболее показательных примеров изменения отношений между двумя странами эксперты называют переговоры по строительству новых газовых маршрутов в Китай.

Пекин занял жесткую позицию и не спешит заключать соглашения на условиях Москвы, добиваясь для себя максимально выгодных цен и условий поставок.

Особое значение эксперты придают процессам, происходящим в восточных регионах России. Согласно приведенным данным, с 2010 года население российского Дальнего Востока сократилось почти на 300 тысяч человек. Демографический спад и экономические трудности делают регион более восприимчивым к внешнему влиянию.

Авторы обзора обращают внимание, что в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока Китай уже играет заметную роль в инвестиционных и инфраструктурных проектах. В качестве примера приводится Якутия, где доля Китая во внешнеэкономическом сотрудничестве за несколько лет значительно выросла.

Параллельно расширяются образовательные и культурные связи, включая увеличение числа программ по изучению китайского языка в школах.

Пекин все чаще использует экономические механизмы для расширения своего влияния, не прибегая к прямому политическому или территориальному давлению.

«Китаю не обязательно формально аннексировать российскую территорию, чтобы установить над ней господство. Экономическая зависимость, финансовые рычаги и региональная интеграция могут достичь того, к чему когда-то стремились военные завоевания», – говорится в материале.

По мнению автора статьи, Путина, возможно, запомнят как человека, который истощил Россию на полях Донбасса, уступив при этом значительную часть стратегической независимости своей страны Китаю.

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