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Имя Трампа убрали с фасада Кеннеди-центра

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  • 14.06.2026, 11:58
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Имя Трампа убрали с фасада Кеннеди-центра
Фото: AP

После решения суда.

Имя президента США Дональда Трампа демонтировали с фасада Кеннеди-центра в Вашингтоне после соответствующего решения американского суда, что поставило точку в спорах по поводу этого скандала.

Об этом сообщает Associated Press.

Работы по демонтажу завершились в субботу после нескольких судебных разбирательств и попыток руководства культурного учреждения отсрочить выполнение предписания.

Предельный срок истекал в полночь пятницы, однако из-за неблагоприятных погодных условий и соображений безопасности суд согласился продлить его до полудня субботы. Позже администрация Кеннеди-центра подтвердила, что выполнила судебное решение.

Накануне апелляционный суд отклонил последнюю попытку руководства центра сохранить имя Трампа на здании до завершения рассмотрения дела. После этого работники установили строительные леса и закрыли фасад защитным полотном, поэтому сам процесс демонтажа остался почти незаметным для посетителей.

Что предшествовало

Судебный спор возник после иска конгрессвумен Джойс Битти, которая требовала отменить переименование Кеннеди-центра и заблокировать планы его закрытия на масштабную реконструкцию. Федеральный судья поддержал ее позицию и постановил убрать имя Трампа со здания.

Комментируя решение, Битти назвала его «победой верховенства права» и первым шагом к возвращению Кеннеди-центра американцам.

Эта история стала одним из самых резонансных эпизодов в истории культурного учреждения, созданного в честь 35-го президента США Джона Кеннеди.

После возвращения в Белый дом в 2025 году Трамп сменил руководство центра и сформировал новый совет попечителей, который избрал его своим председателем. Впоследствии имя президента появилось на фасаде здания и на официальном сайте учреждения.

Несмотря на судебное поражение, Трамп продолжает реализовывать ряд масштабных проектов по изменению облика американской столицы. В частности, он инициировал снос восточного крыла Белого дома для строительства бального зала, реконструкцию зеркального бассейна возле Мемориала Линкольна и выступил за масштабное обновление поля для гольфа в парке Ист-Потомак.

Кроме того, президент продвигает проект строительства триумфальной арки вблизи Арлингтонского национального кладбища в штате Вирджиния.

В то же время будущее самого Кеннеди-центра остается неопределенным. Суд также заблокировал запланированное двухлетнее закрытие здания на реконструкцию, а после сокращения значительной части персонала пока непонятно, когда заведение сможет вернуться к полноценной работе.

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