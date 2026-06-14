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Почему водители в Минске платят за парковку и все равно получают штраф?

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  • 14.06.2026, 12:09
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Почему водители в Минске платят за парковку и все равно получают штраф?

В госучреждении назвали самые распространенные ошибки.

Водители в Минске нередко допускают ошибки при оплате парковки, из-за которых деньги списываются, но система не фиксирует факт оплаты. В результате автомобилист может получить штраф как неплательщик. О самых распространенных ошибках рассказал заместитель директора государственного учреждения «Парковки столицы» Александр Ошевнев, пишет госагентство «Минск-Новости».

Сейчас в Минске работают 72 платные автомобильные парковки, рассчитанные на 6827 машино-мест. В зоне их действия размещены информационные стенды со способами оплаты, режимом работы и контактными телефонами.

После въезда на парковку водителю предоставляется 15 бесплатных минут для посадки и высадки пассажиров либо погрузки и разгрузки. Если оставить автомобиль на более долгое время, необходимо оплатить стоянку. При этом ответственность за правильность введенных данных лежит на самом пользователе.

«В Минске открытые платные парковки работают с 8.00 до 18.00. При ошибочном внесении платы после шести вечера денежные средства за стоянку транспорта в этой же парковочной зоне будут засчитаны на следующие сутки с восьми часов утра», — напомнил Александр Ошевнев

По его словам, иногда автовладельцы по невнимательности допускают разные ошибки при оплате. Некоторые вводят цифры не регистрационного знака собственной машины, а указанные на информационном стенде в качестве образца. Другие используют в написании номера авто пробелы и тире, хотя это нужно делать сплошной строкой. В обоих случаях деньги переводятся, но в базе данных факт оплаты не отображается, и водитель остается в роли неплательщика. Исправить ситуацию можно, позвонив по номеру 204.

Контроль оплаты на открытых парковках осуществляют сотрудники предприятия с помощью планшетов. Закрытые парковки оборудованы шлагбаумами, системами учета времени и видеокамерами. Сейчас в столице работают семь таких объектов, большинство из которых расположены в центре города.

Специалисты предприятия отслеживают работу закрытых парковок в режиме реального времени и при необходимости могут установить обстоятельства нарушения или повреждения оборудования.

— Встречались хитрецы, которые становились в хвост въезжающим машинам и при открытии шлагбаума проскакивали на территорию без фиксации камерой. Аналогичным способом покидали парковку без оплаты. После установки дополнительных камер подобные автомобили также стали фиксироваться, — предупреждает Ошевнев.

В учреждении напомнили и об ответственности за умышленную порчу парковочного оборудования. Согласно действующим правилам благоустройства Минска, ущерб, причиненный объектам благоустройства и коммунальному имуществу, может взыскиваться с виновника в стократном размере.

В 2025 году на столичных парковках зафиксировали девять случаев повреждения оборудования. В нынешнем году предприятие уже предъявило три претензии нарушителям, а общая сумма возмещенных убытков превысила 23 тысячи рублей.

Один из таких случаев произошел 25 марта на улице Зыбицкой — пассажир такси вручную поднял стрелу автоматического шлагбаума, чтобы не оплачивать выезд. После этого механизм заклинило, из-за чего оборудование около 40 минут не работало. Стоимость ремонта составила 54 рубля 31 копейку, однако с учетом предусмотренного правилами стократного возмещения ущерба виновнику придется выплатить более 5,4 тысячи рублей.

С 4 июня в Минске также начали работать две новые платные парковки на улице Маяковского. Стоимость стоянки на открытых площадках составляет 1 рубль в час в третьей тарифной зоне и 2 рубля в час — во второй.

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