В Питере — пить 1 Дмитрий Петров

14.06.2026, 11:28

Александр Дугин

Фото: Агентство «Москва»

Место украинских дронов в z-экономике и z-культуре.

Нынче над z-армией, политикой, полицией (тайной и не очень), бюрократией, бизнесом и медиа модно смеяться. Что ни день — отъезд «Кукуха», чтение «Метадичьки», копошение «Фантастических тварей», приколы zaxid.net, «Экстракта», Гордона и других.

Все хохочут. А там они и не знают, что смешные. Все всерьез. И Шнуров поет «и Ленин такой молодой!»

Форум подпольщиков

«Устойчивость российской экономики к санкциям очевидна», «Западу стоит подумать об их законности», «санкции не оправдали расчеты, РФ адаптировалась», и т. д., и т. п. Таких заявлений в z-медиа (а других там нет) сотни. С марта 2014-го — месяца введения первых ограничений в связи с крымской авантюрой, кто их только не публиковал.

Задача — убедить россиян, что война, разрыв связей, курс на автаркию, z-хозяйству нипочем. А вот на Западе — проблемы. И хорошо. Пускай скрежещет вражья свора, //Пускай от кризиса дрожит! // Наш ВПК востер как шпора, // И русский рупь штыком торчит!

Но еще в апреле пришлось признать — дела в хозяйстве (не из-за санкций! а из-за «погодных и сезонных факторов») плохи. А на экономическом форуме в Питере это подтвердить, пряча спад и распад за забавными формулами. Как и то, что торчание рубля — симптом опасный.

И — еще один симптом. Список участников ПМЭФ-2026 недоступен. СМИ назвали лишь ряд медийных и экзотических персон. А многие очень просили скрыть данные о себе и изъять с бейджей. На это сетовал сотрудник фонда «Росконгресс» — организатора встречи. Они боятся санкций, прячутся и платят за участие в ПМЭФ через посредников.

Прибыте на встречу американской якобы «официальной делегации» сделало шум. Но ее официальность Марко Рубио внятно опроверг.

То есть одни теперь прятали личики. А иных выдавали за Хлестаковых. Вот парадоксы эпохи, когда, по словам одного спаленного шпиона, а ныне советника главы «Роснефти», «мир может ждать новый виток глобального конфликта». Т.е. распиаренная туса прошла в режиме, близком к подпольному. Но — гламурненько.

Женский бой в грязи

«[Девушек, оказывающих секс-услуги] на форуме нет». Объявила в прошлом году Ксения Собчак. Но ей не поверили. И взялись искать «помощниц», готовых скрасить гостям белые ночи. Иначе — какая работа? Расценки были от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. А за год до того при удаче случалось начесать до трех миллионов дубов, — говорят специалистки отрасли.

Ее финансовую емкость определить сложно. Но известно, что в 2022-2024 средний показатель запросов в сети по тегу «проститутки» в РФ составил от 8 млн до 13,4 млн.

Что же до «ПМЭФ-2025», то анкет с таким тэгом было почти 400. А цены за час составили от 15 тысяч до 100 тысяч рублей за раз, за ночь — 120-140 тысяч, а у иных мастериц до 290 тысяч. Чек включал беседы о бизнесе, экономике, политике, искусстве и истории Питера, мини-бар и электронное курево.

Исследователей традиционных ценностей и ориентаций порадовали отзывы на профильных сайтах: «Уходить не хотелось! Золото, а не девушка! Берегите ее и не обижайте», «При виде ее в голове всплыли строчки Лермонтова…», «Личность яркая, сильная и мудрая, не теряющая нежности и открытости».

Выбрать сотрудницу помогают менеджеры по продаже ярких личностей, отвечающих самым разным запросам, включая высшее образование, языки, хобби, скажем — верховую езду, и тонкий вкус. «У нас есть разные сегменты» — говорят они. И просят уточнить типаж, бюджет и что интересует по процессу.

Заказчики: «интеллигентные, скромные промышленники, банкиры, высокопоставленные лица». В программе банкеты, закрытые вечеринки Сбера и Альфа-банка, VK, Wildberries и губернаторский прием. Понятно, есть и конкуренция. Но, как говорят инсайдеры, драки лабутеновскими шпильками не часты. Критерии — baby face, ухоженная кожа, бюст «уверенная двоечка и больше», умение общаться. Иным высоким лицам важны возраст и особые свойства. Для них из года в год особый каталог. И на форуме, и — «по жизни».

Что же до форума, то туда едут помощницы изо всех краев. Скажем — с Валдая. Их воспели Пушкин в письмах и Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Наглые валдайские и стыд сотрясшие девки стараются возжигать любострастие, воспользоваться щедростью на счет своего целомудрия».

Русская культура впитала то, что традиционалисты клеймят пороком. И Грушеньку, и Соню Мармеладову с Катей Масловой, и героинь «Петербургских трущоб» и «Ямы». Там их ремесло — горький удел нижних слоев: иные клиенты мечтают осчастливить швейной машиной. А ныне их среда — губернаторский прием.

Но, как и в классическом прошлом, одна из главных их задач — остаться целой. Вот и информэскортница Настя Кашеварова пишет: «Говорят, сверху дано указание не писать про эскортниц на ПМЭФ. Какие эскортницы, ребята? Другая тема волнует всех. Безопасность».

Шоу роботов

И впрямь, фон форума — пожары на объектах, пораженных украинскими БПЛА в дни его открытия и закрытия. Взрывы в Питере, Кронштадте, 15-м арсенале ВМФ в Ижоре. Бойцы ПВО плохо расслышали прозвучавший там наказ «работайте, братья». Не справились.

А может, противник сильнее? А местная военная культура, о коей все чаще говорит z-общество — на низком уровне? Меж тем, по их словам, «это совокупность ценностей, а также деятельность человека, государства и общества по созданию, обмену, усвоению и применению этих ценностей в интересах обеспечения их безопасности». А с ней как раз плохо.

Это тревожит и упомянутых традиционалистов. И их тревога звенит на форуме. Пока боевые роботы долбят корветы Балтфлота, а на форуме z-роботы встречают гостей, замеряют на сатурацию, выполняют команды и пародируют пляску Марии Захаровой, шарлатан Дугин и делец Малофеев докладывают, как было бы здорово, если б жители РФ стали роботами. И не раздумывая выполняли приказы авторитарной власти.

А пока «автократия есть, но не признана. Ее легитимация идет медленно. Новая Конституция — работают над ней, но еще не начали обсуждать. Госпланирование — вообще нет. Будто 3-й том «Материальной цивилизации» Броделя у нас вообще никто и не читал!»

Это важно! Где-то кто-то пишет новый основной закон. Чтоб легитимировать автократию. Скажем, внедрив модель античную — утвердив статус тирана, правящего без закона. Как писал Платон — повинуясь лишь «ужаснейшим вожделениям, предъявляющим непомерные требования, <…> высматривая, что можно отнять…», и испытывая «потребность грабить».

Нет, и сейчас в РФ все так и есть! Но — неофициально. А официальность, считают биороботы Дугин и Малофеев, необходима.

Можно внедрить модель модернити — т. е. разных форматов диктатуры от Парфирио Диаса до «черных полковников», изобретавших лжезаконы, «освящавшие» неограниченность их власти и правомерность массового террора.

А можно — средневековую. В 2005-м Дугин сказал речь «Метафизика опричнины: символизм собачьих голов и социология репрессий» в Александровской слободе — палатах Ивана Грозного и его изуверов. Там учреждали Евразийский союз молодежи — тех самых «отверженных Богом басмановых». Для них он, видать, и толкует об отмене 13-й статьи Конституции, введении национал-имперской фундаменталистской идеологии и ее действиях по ее защите и втемяшивании в темя населения.

А зачем им еще Конституция? Чтоб предъявить закон «новых иерархий». По нему высшим чинам можно все. От ядерных ударов до захвата собственности. Нынче нужны суды и т. п. А так — хвать-похвать, цап-царап. Да и все.

Вот при чем здесь Бродель! В зале ПМЭФ-2026 вряд кто читал 3-й том его «Материальной цивилизации». И там не знали, что он — не сторонник зловредного государства, а апологет крупных монополий, способных в виде олигархата играть роль автократий. Она ничем не лучше государства.

Но Дугин нес вздор.

Следование которому снижает безопасность эскортниц, «высокопоставленных лиц» и буйных словоблудов. И — обещает прилеты боевых роботов. Возможно — прям по роботам живым, проповедующим зло.

Органчик в балаганчике

Русскую культуру «отменять» нельзя. Как Салтыкова-Щедрина. Ведь он — прозорливец — сквозь туман времен узрел грядущего Дементия Брудастого — истинного градоначальника города Глупова. Бессмертного сверхчеловека с органчиком в голове и вечным не потерплю!

«Россия не потерпит ударов в спину!..» «Россия не потерпит унижений!..» «Россия не потерпит покушений!..» «Россия не потерпит давления!..» «Россия не потерпит стратегическое поражение…»

Впрочем, органчик Брудастого 2.0 устроен сложнее прежнего. И знает больше слов и выражений. И не простых! Вот — «платформизация», «конкурентоспособность», «суверенитет», «устранение первопричин», «уход из Донбасса», «реалии, сложившиеся на земле» и иные. Есть и фразы — «если у человека есть фуражка и сапоги, он может обеспечить себе и закуску, и выпивку», «мозги им надо поменять, а не конституцию нашу», «мы враскорячку не умеем стоять, мы твердо стоим на ногах и твердо смотрим в будущее».

Такая способность формулировать говорит о серьезных инженерных и технологических заделах в области искусственного интеллекта.

Это, понятно, сказалось на числе циркуляров, законов и указов. И неслыханная деятельность, и так кипевшая, стала еще кипучей. Запреты посыпались обильней — иностранных слов, соцсетей, VPN… Число дел о госизменене в 2026-м на 20% превысило показатели 2025-го!

«Глупов, беспечный, добродушно‑веселый Глупов, уныл. Нет более оживленных сходок… Улицы запустели, на площадях хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома и, на мгновение показавши испуганные и изнуренные лица, тотчас же хоронились».

Но средь унынья просиял ПМЭФ — светоч культуры Z-эпохи. И на нем прогремело: «…наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск». И мировые агентства разнесли их во все уголки света.

То был наглый обман. И изумились народы.

Дмитрий Петров, The Moscow Times

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