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Британия раскрыла детали первой операции по абордажу танкера «теневого флота» РФ

  • 14.06.2026, 13:51
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Британия раскрыла детали первой операции по абордажу танкера «теневого флота» РФ
Фото: x.com/GenGJenkinsRM

Операция спецназа длилась шесть часов.

Утром в воскресенье, 14 июня, Вооруженные силы Великобритании перехватили в Ла-Манше танкер «теневого флота» РФ. Об этом сообщил британский премьер Кир Стармер, который отдал распоряжение задержать судно.

В заявлении Министерства обороны Великобритании сообщается, что военная операция в проливе длилась 6 часов и осуществлялась при поддержке самолетов морской авиагруппы Chinooks, Merlin Mk4 и Wildcat, самолета RAF P-8, а также фрегатов «Сазерленд» и «Ледбери».

На борт судна поднялись морские пехотинцы и сотрудники спецназа из Национального агентства по борьбе с преступностью.

Танкер будет временно перемещен на якорную стоянку у южного побережья Англии на время расследования.

В Минобороны отдельно подчеркнули, что принудительные меры в отношении судна в территориальных водах Великобритании были приняты в соответствии с национальным и международным правом.

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