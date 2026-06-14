Британия раскрыла детали первой операции по абордажу танкера «теневого флота» РФ
- 14.06.2026, 13:51
- 1,076
Операция спецназа длилась шесть часов.
Утром в воскресенье, 14 июня, Вооруженные силы Великобритании перехватили в Ла-Манше танкер «теневого флота» РФ. Об этом сообщил британский премьер Кир Стармер, который отдал распоряжение задержать судно.
В заявлении Министерства обороны Великобритании сообщается, что военная операция в проливе длилась 6 часов и осуществлялась при поддержке самолетов морской авиагруппы Chinooks, Merlin Mk4 и Wildcat, самолета RAF P-8, а также фрегатов «Сазерленд» и «Ледбери».
На борт судна поднялись морские пехотинцы и сотрудники спецназа из Национального агентства по борьбе с преступностью.
Танкер будет временно перемещен на якорную стоянку у южного побережья Англии на время расследования.
В Минобороны отдельно подчеркнули, что принудительные меры в отношении судна в территориальных водах Великобритании были приняты в соответствии с национальным и международным правом.