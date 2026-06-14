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«Лукашенко отказывается от любых договоренностей»

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  • 14.06.2026, 14:12
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«Лукашенко отказывается от любых договоренностей»
Аркадий Мошес

Аркадий Мошес предостерег европейских политиков от иллюзий относительно диктатора.

— Люди должны понимать: возможностей перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы произошла внутренняя либерализация, прекратились репрессии и начался хотя бы частичный отрыв от России, на сегодняшний день просто нет, — считает эксперт Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

В эфире «Еврорадио» он рассуждал о «стокгольмском синдроме» части белорусских демократических сил и экспертов, а также о попытках новой волны дипломатов ЕС поговорить с Александром Лукашенко.

— Мне абсолютно непонятно, как люди, которые на протяжении десятилетий наблюдали за действиями режима — достаточно близко и уже во взрослом возрасте — видели провал предыдущих попыток перезапуска европейско-белорусских отношений в 2008–2010 и 2015–2020 годах, видели, как без колебаний и без малейших сомнений Лукашенко отказывается от любых договоренностей с Европейским союзом в тот момент, когда появляются угрозы для режима, все равно возвращаются к идее еще одной попытки — фактически наступления на те же грабли, но уже в еще более сложной геополитической ситуации.

Я не специалист по политической психологии, это должны объяснять люди с соответствующим образованием. Но я действительно считаю, что это напоминает стокгольмский синдром. Иначе мне сложно это объяснить.

Логика этих людей приводит к тому, что они фактически говорят: союзником в борьбе с режимом Лукашенко может стать сам Лукашенко. Я этого понять не могу, — разводит руками эксперт.

Впрочем, дипломатам ведь надо писать отчеты о проделанной работе. Отсюда и возникают мысли начать разговаривать с Лукашенко.

— Европейцы, которым тоже нужно действовать и отчитываться перед своими дипломатическими миссиями — теми, которые формально должны быть в Минске, но сейчас находятся в Вильнюсе и не имеют возможности работать в Беларуси, — начинают рассуждать: а может, действительно еще раз попробовать что-то переосмыслить?

То есть единство в Европейском союзе уже сегодня ослаблено. Но я пока не вижу подготовки к реальному решению о новой перезагрузке отношений с Лукашенко.

В таком случае, часть политзаключенных фактически простится с надеждой на быстрое освобождение. Новые люди, скорее всего, будут арестованы для того, чтобы Лукашенко получил новые переговорные рычаги, — утверждает Мошес.

Если Европа начнет говорить с Лукашенко, то появится угроза Украине, предупреждает эксперт.

— В геополитическом смысле будет фактически «сдана» Украина, потому что агрессия останется без последствий. Россия также выиграет, потому что будет меньше тратить на поддержку Лукашенко и еще раз убедится, что жесткая позиция и отсутствие уступок со временем приводят к тому, что Европейский союз сам начинает искать компромиссы.

Люди должны понимать: возможностей перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы произошла внутренняя либерализация, прекратились репрессии и начался хотя бы частичный отрыв от России, на сегодняшний день просто нет, — уверен эксперт Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

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