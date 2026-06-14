Швейцария на референдуме решила не ограничивать численность населения 1 14.06.2026, 15:48

На 2025-й в стране проживали 9,1 млн человек.

Граждане Швейцарии на референдуме отвергли предложение ограничить численность постоянного населения страны до 10 млн человек. По данным Bloomberg, против выступили 55% голосовавших.

Идею «Против Швейцарии с населением в 10 млн человек / Инициатива об устойчивом развитии» (Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! / Nachhaltigkeitsinitiative») выдвинула крупнейшая в стране правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP).

Предложение предусматривало, что численность населения не должна превышать 10 млн человек до 2050 года, а если это произойдет в течение двух лет, Швейцария должна расторгнуть соглашение о свободе передвижения с ЕС (действует с 2002 года). Оно дает гражданам Швейцарии и стран блока взаимное право проживать и работать на территории друг друга при соблюдении установленных правил. При этом Швейцария не входит в Европейский союз (ЕС) и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) и строит отношения с Брюсселем на двусторонней основе.

К концу прошлого года население Швейцарии составило 9,1 млн человек. При этом в стране по состоянию на 2024 год только около 89 тыс. швейцарских мигрантов имели статус беженцев и просителей убежища.

Прошлогодний прогноз Федерального статистического управления Швейцарии (BFS) показал, что страну ожидает дальнейший рост населения — примерно до 10,5 млн человек к 2055 году «в значительной степени из-за миграции», в то время как рождаемость находится ниже уровня простого воспроизводства населения, а естественный прирост близок к нулю.

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