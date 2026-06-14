Президент Румынии выдвинул нового кандидата на пост премьер-министра 14.06.2026, 16:32

НИКУШОР ДАН

ФОТО: REUTERS

Предыдущий кандидат хотел сформировать правительство технократов, но не смог заручиться поддержкой парламента.

Президент Румынии Никушор Дан выдвинул члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя на должность премьер-министра, сообщает Reuters. Теперь у него есть 10 дней, чтобы сформировать правительство и получить вотум доверия в парламенте.

По данным агентства, выдвижение состоялось после того, как независимый кандидат Эуджен Томак отозвал свою кандидатуру. Он ранее пытался сформировать правительство технократов, но не смог заручиться поддержкой парламентских партий. Парламентские партии сочли, что правительство, не имеющее постоянного большинства в парламенте, было бы предпочтительнее правительства технократов.

«Эуджен Томак отозвал свой мандат сегодня утром, и поэтому я выдвигаю Адриана Вештя на пост премьер-министра», — заявил президент на пресс-конференции.

По его словам, Вештя прошел «все административные этапы», будучи мэром, председателем окружного совета, а также успешным министром, привлекавшим европейские средства.

«Он категорически настроен по отношению к Западу, человек с высокими ценностями, человек, готовый к диалогу. И, наконец, человек, который долгое время работал с бюджетами и несет за них ответственность. Поэтому я убежден, что он успешно справится с этой задачей», — сказал Никушор Дан (цитата по DIGI24).

52-летний Вештя является евродепутатом и в настоящее время занимает пост председателя совета центрального румынского уезда Брашов.

Президент Дан стремится положить конец политическому кризису, который привел к остановке законотворческой деятельности, поставил под угрозу доступ к средствам ЕС и обвалил национальную валюту до рекордных минимумов, пишет Reuters. Следующие парламентские выборы в Румынии запланированы на 2028 год. Аналитики считают проведение досрочных выборов маловероятным, поскольку, как говорится в публикации, оппозиционные правые силы значительно опережают проевропейские партии в опросах общественного мнения.

Парламент Румынии отправил правительство в отставку 5 мая. Депутаты обвинили кабинет Илие Боложана (Национал-либеральная партия) в «разрушении экономики, обнищании населения и продаже госактивов». За резолюцию проголосовал 281 депутат при необходимых 233 голосах. Правительство потеряло парламентскую поддержку, но останется на переходный период с ограниченными полномочиями — на 45 дней согласно ст. 110 Конституции Румынии.

Bloomberg писал, что падение правительства Боложана произошло всего через десять месяцев после формирования коалиции, призванной сдержать набирающих силу крайне правых. Президенту Никушору Дану предстоят консультации с партиями, однако пространство для маневра ограничено, отмечается в публикации.

Сам Никушор Дан исключал возможность досрочных выборов и сотрудничества с ультраправыми. По его словам, которые приводит The Guardian, у страны будет новое прозападное правительство в «разумные сроки».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com