У жительницы Глуска на участке вырос редкий гриб из Красной книги
- 14.06.2026, 16:18
Фотофакт.
Жительница Глуска Татьяна нашла на газоне своего приусадебного участка экзотический гриб-сапротроф родом из Северной Америки. Об этом пишет magilev.by.
Женщина случайно задела гриб, и он сломался. Оказалось, что это редкий для Беларуси экзотический гриб-сапротроф североамериканского происхождения — мутинус Равенеля. Впервые в Беларуси его обнаружили в 2001 году в Витебском районе. Сейчас его изредка находят по всей стране, чаще всего в парках, садах и на дачных участках среди влажной травы. Появляется гриб с июня по сентябрь.
Мутинус Равенеля несъедобен, но занесен в Красную книгу Беларуси как редкий заносной вид.