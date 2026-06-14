У жительницы Глуска на участке вырос редкий гриб из Красной книги 14.06.2026, 16:18

Фотофакт.

Жительница Глуска Татьяна нашла на газоне своего приусадебного участка экзотический гриб-сапротроф родом из Северной Америки. Об этом пишет magilev.by.

Женщина случайно задела гриб, и он сломался. Оказалось, что это редкий для Беларуси экзотический гриб-сапротроф североамериканского происхождения — мутинус Равенеля. Впервые в Беларуси его обнаружили в 2001 году в Витебском районе. Сейчас его изредка находят по всей стране, чаще всего в парках, садах и на дачных участках среди влажной травы. Появляется гриб с июня по сентябрь.

Мутинус Равенеля несъедобен, но занесен в Красную книгу Беларуси как редкий заносной вид.

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