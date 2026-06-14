В Ярославской области РФ прошел «мазутный дождь» 14.06.2026, 16:06

Осадки выпали после удара беспилотников по топливному хранилищу Росрезерва.

В Рыбинском округе Ярославской области выпал «мазутный дождь» после удара украинских беспилотников по комбинату «Темп» Росрезерва, который используется для хранения топлива. В местных пабликах выкладывают фотографии растений и предметов, покрытых черными каплями и сплошной масляной пленкой. Жители опасаются, что почва будет отравлена на долгие годы. «Я в шоке. Приехали, а у нас вся дача, вообще все в этом мазуте. Все растения, все. «Дождь» прошел», — заявила одна из читательниц 76.RU. Также в Сеть выложили видео покрытой нефтяной пленкой реки Волготня в деревне Волково в 20 километрах от Рыбинска. В Роспотребнадзоре ситуацию не комментировали.

Украинские беспилотники атаковали Ярославскую область в ночь на 14 июня. Губернатор Михаил Евраев сообщил о «попадании в промышленные объекты по хранению топлива» с последующим пожаром. В интернете появились видео очевидцев с густым черным дымом над комбинатом «Темп» в Рыбинске. В Службе безопасности Украины заявили о «как минимум трех крупных очагах возгорания в резервуарном парке, насчитывающем более 60 емкостей» объемом от 2000 до 5000 кубометров. По данным ведомства, на объекте хранятся бензин, дизельное топливо и другие горюче-смазочные материалы. «Отсюда РФ поставляет нефтепродукты для своих северо-восточных регионов и обеспечивает стратегические запасы топлива для нужд армии», — отметили в СБУ.

Аналогичные «нефтяные дожди» ранее выпали в Туапсе и в Рязани после ударов по местным нефтеперерабатывающим заводам, а также в Перми, где была поражена линейная производственно-диспетчерская станция «Транснефти». Экологи и химики предупреждали, что в подобных осадках и в смоге содержатся одни из самых вредных веществ — полиароматические углеводороды (ПАУ), включая бензол — канцероген первого класса опасности.

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