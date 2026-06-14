Украинские экипажи Су-27 уничтожили место скопления оккупантов

Видео.

Пилоты 39-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины на истребителях Су-27 нанесли удар по живой силе противника.

На обнародованных кадрах запечатлены реальные эпизоды боевой работы украинской авиации, демонстрирующие эффективность применения истребителей на определенных участках фронта.

Экипажи истребителей Су-27 осуществили пуски по заранее определенным целям, где находились живые силы противника.

В результате удара место дислокации рашистов уничтожено вместе с личным составом.

Кадры боевой работы опубликовали пилоты 39-й бригады тактической авиации в соцсетях.

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