Украинские экипажи Су-27 уничтожили место скопления оккупантов
- 14.06.2026, 16:50
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Пилоты 39-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины на истребителях Су-27 нанесли удар по живой силе противника.
На обнародованных кадрах запечатлены реальные эпизоды боевой работы украинской авиации, демонстрирующие эффективность применения истребителей на определенных участках фронта.
Экипажи истребителей Су-27 осуществили пуски по заранее определенным целям, где находились живые силы противника.
В результате удара место дислокации рашистов уничтожено вместе с личным составом.
Кадры боевой работы опубликовали пилоты 39-й бригады тактической авиации в соцсетях.