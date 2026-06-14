закрыть
14 июня 2026, воскресенье, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские экипажи Су-27 уничтожили место скопления оккупантов

  • 14.06.2026, 16:50
  • 2,044
Украинские экипажи Су-27 уничтожили место скопления оккупантов

Видео.

Пилоты 39-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины на истребителях Су-27 нанесли удар по живой силе противника.

На обнародованных кадрах запечатлены реальные эпизоды боевой работы украинской авиации, демонстрирующие эффективность применения истребителей на определенных участках фронта.

Экипажи истребителей Су-27 осуществили пуски по заранее определенным целям, где находились живые силы противника.

В результате удара место дислокации рашистов уничтожено вместе с личным составом.

Кадры боевой работы опубликовали пилоты 39-й бригады тактической авиации в соцсетях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный