Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
- 14.06.2026, 17:50
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Что обсуждали?
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 июня, провел телефон с президентом США Дональд Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника, разговор между лидерами длился не менее 30 минут. Во время беседы украинский президент поздравил Трампа с днем рождения и обсудил другие темы, включая переговоры.
«Состоялся нормальный разговор, президент поздравил Трампа с днем рождения, и успели обсудить все самое важное - в том числе идеи по переговорам», - сказал источник.