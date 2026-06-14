Зеленский провел телефонный разговор с Трампом 14.06.2026, 17:50

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Что обсуждали?

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 июня, провел телефон с президентом США Дональд Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника, разговор между лидерами длился не менее 30 минут. Во время беседы украинский президент поздравил Трампа с днем рождения и обсудил другие темы, включая переговоры.

«Состоялся нормальный разговор, президент поздравил Трампа с днем рождения, и успели обсудить все самое важное - в том числе идеи по переговорам», - сказал источник.

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