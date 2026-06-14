Белорус стал чемпионом Европы в байдарке-одиночке 14.06.2026, 18:30

Владислав Кравец

Фото: Минспорт

Владислав Кравец выиграл золото на дистанции 1000 метров на турнире в Португалии.

Белорусский байдарочник Владислав Кравец завоевал золотую медаль чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Португалии.

В финальном заезде на дистанции 1000 метров в байдарке-одиночке белорус показал результат 3 минуты 24,311 секунды и уверенно опередил соперников.

Серебряную награду выиграл представитель Венгрии Балинт Копаш, бронзовым призером стал хозяин соревнований Фернанду Пимента.

Для Кравца это золото стало третьей медалью высшей пробы на чемпионатах Европы и первой личной победой на континентальном первенстве. Ранее белорус уже добивался успехов на крупнейших международных турнирах, а также становился призером чемпионата мира.

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