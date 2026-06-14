Китайские вузы меняют более 12 тысяч программ обучения и делают ставку на ИИ 1 14.06.2026, 18:57

Больше всего сокращений пришлось на искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент.

Китайские университеты за четыре года отменили или приостановили 12,2 тыс. программ бакалавриата. Вместо них вузы открыли 10,2 тыс. новых направлений – в основном технологических, пишет South China Morning Post.

Масштабная перестройка затронула более 30% университетских программ в стране. Вузы стараются подстроить образование под новую экономику. Китай делает ставку на высокотехнологичные «индустрии будущего», а рынок труда быстро меняет искусственный интеллект.

Больше всего сокращений пришлось на искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент. Эти направления в Китае все чаще считают перенасыщенными или устаревающими. Причина не только в технологиях: в стране сохраняется тяжелая ситуация с трудоустройством выпускников, а молодежная безработица превышает 16%.

Новые программы, напротив, открывают под задачи экономики. Например, девять университетов добавили специальности, связанные с embodied intelligence – направлением, где искусственный интеллект соединяют с робототехникой и реальными физическими системами. В Пекине рассчитывают ускорить внедрение ИИ нового поколения в экономику.

По сути, китайские вузы пересматривают саму логику подготовки кадров: меньше программ, которые рынок считает устаревающими, и больше направлений, связанных с ИИ и технологиями.

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