Трамп осудил Израиль за удары по Бейруту 14.06.2026, 18:49

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Президент США призвал Израиль и ливанское движение «Хезболла» прекратить боевые действия.

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль и ливанское движение «Хезболла» прекратить боевые действия. По его словам, вооруженный конфликт может помешать подписанию меморандума между США и Ираном.

«Не должно быть новых атак со стороны Израиля нигде в Ливане, но также не должно быть более никаких атак со стороны любой другой стороны, включая «Хезболлу», против Израиля. Это может стать началом долгого и прекрасного мира — давайте не упустим этот шанс»,— написал Трамп в Truth Social.

Американский президент отметил, что США и Иран «очень близки» к сделке, которая «принесет мир», в том числе в Ливан.

Сегодня армия обороны Израиля отчиталась об ударе по командному центру ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте. «Аль-Хадат» писал об одном погибшем и четырех пострадавших. По прогнозам Дональда Трампа, США и Иран могут подписать соглашение уже 14 июня. В иранском МИДе исключали подписание в воскресенье, однако допускали, что стороны могут сделать это в ближайшие дни.

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