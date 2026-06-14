Литва впервые в мире демонтирует реактор того же типа, что взорвался в Чернобыле 1 14.06.2026, 19:24

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ФОТО: EADAILY

Во что превратятся 1400 тонн меди?

Литва готовится впервые в мире демонтировать активные зоны реакторов РБМК на бывшей Игналинской АЭС - тех самых, что работали на Чернобыльской станции.

Об этом сообщает LRT.

Закрытие станции стало одним из условий вступления Литвы в ЕС в 2004 году.

На втором энергоблоке Игналинской АЭС работали реакторы РБМК-1500 - одни из самых мощных в мире и того же типа, что и чернобыльские.

Сегодня работники станции демонтируют все, что можно безопасно изъять без высокоспециализированных специалистов.

Активную зону реактора будут разбирать роботы, оснащенные, как говорят представители станции, «передовыми технологиями «. Работа с оборудованием с таким высоким уровнем радиоактивности не выполняется людьми.

«Это будет самая сложная задача. Но мы будем первыми в мире, кто это сделал», - сказал директор станции Линас Баужис.

По его словам, графитовые компоненты реактора - самая сложная часть демонтажа - ожидаемо будут делать специалисты международных компаний, скорее всего из США или Франции.

«Процесс демонтажа должен быть завершен до 2049 года. Важно то, что мы изъяли все топливо из реакторов и поместили его на хранение на 50 лет. В течение этого периода государство должно построить глубокое геологическое хранилище, где все отработанное топливо будет окончательно захоронено до 2090 года», - пояснил Баужис.

Геологи сейчас оценивают 77 потенциальных участков почти в 30 муниципалитетах. Муниципалитет Висагинас, где расположена сама станция, для этого уже признали непригодным.

«Ученые, а не политики, будут определять, где будет расположено хранилище», - отметил директор станции.

Некоторые участки выведенной из эксплуатации станции сейчас напоминают огромный металлолом - все, что можно разобрать, разрезают, а добытый металл или продают на аукционе, или перерабатывают.

«Наша цель - обеззаразить не менее 77% металлов и вернуть их во вторичное использование. Например, мы планируем очистить 1400 тонн меди, которую потом можно было бы использовать в производстве ветровых турбин», - рассказал Баужис.

Если металл не удастся очистить, придется строить значительно больше и значительно дороже глубокое хранилище, что добавит миллионы евро расходов.

«Даже через несколько сотен лет хранилища для радиоактивных компонентов, вероятно, будут выглядеть как курганы или небольшие холмы. Хранилища отработанного топлива останутся бетонными конструкциями. Мы также рассматриваем, стоит ли вообще сносить основные здания реакторов. Возможно, целесообразнее сохранить их как научный испытательный полигон или технологический центр», - предположил Баужис.

Пока что посетители еще могут осмотреть реакторные установки. «Все полностью забронировано за несколько недель вперед», - рассказала Милда Кишките, проводя экскурсию по станции, которую постепенно разбирают на части.

Город Висагинас, в котором расположена Игналина, готовит планы позиционировать себя как центр ядерного туризма - ведь обычные посетители приносят ограниченную экономическую выгоду самой станции. Цель - привлекать специалистов и энтузиастов, которые интересуются ядерной энергетикой.

По словам пресс-секретаря завода Йолиты Мажейкене, сейчас в целом 45% оборудования уже демонтировано.

Напомним, Игналинская АЭС - единственная атомная электростанция в странах Балтии - была остановлена в два этапа: первый блок вывели из эксплуатации 31 декабря 2004 года, второй - 31 декабря 2009-го.

Из-за схожести оборудования именно на Игналинской АЭС снимали сериал HBO «Чернобыль» - там использовали реакторы РБМК того же типа, что и на ЧАЭС.

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