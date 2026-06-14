В США начали собирать «противоминные» броневики для украинского фронта 14.06.2026, 20:15

Фото: Textron Systems

Завод в Луизиане вернулся к жизни после 7-летней паузы ради ВСУ.

На заводе Textron Systems в Слайделли (штат Луизиана, США) официально стартовало полноценное производство 65 новых бронемашин для Украины. Первые партии ожидают на фронте уже в конце 2026 года.

Об этом сообщает Textron Systems.

Речь идет о 65 машинах класса MSFV (Mobile Strike Force Vehicle) - модификации известной платформы COMMANDO Select.

Завод в Слайделли полного цикла: от сварки и изготовления корпусов до системной интеграции и испытаний. В Textron отмечают, что восстановление активной производственной линии - результат «месяцев подготовки, координации и готовности производства».

Компания подчеркивает, что многие члены производственной команды имеют десятилетия опыта с предыдущими поколениями машин COMMANDO. За более чем шесть десятилетий Textron Systems поставляет бронированную технику для миссий по всему миру.

Контракт на 65 MSFV был подписан в январе 2026 года. Его сумма - 163,4 млн долларов, финансирование - через инициативу United States Security Assistance Initiative (USAI) по механизму Foreign Military Sales (FMS).

Соглашение продолжительностью три года покрывает не только изготовление и поставку новых машин, но и комплект запасных частей на год эксплуатации. Завершить поставки планируют до 30 ноября 2028 года.

MSFV - четырехколесная бронемашина, построенная на базе M1117 Guardian. Ее ключевые отличия - удлиненный корпус, усиленное бронирование и V-образное днище для защиты экипажа от мин и самодельных взрывных устройств.

Масса базовой версии - около 13,4 тонны, максимальная скорость - до 101 км/ч. Основное вооружение - 40-мм автоматический гранатомет Mk19 и крупнокалиберный пулемет M2HB.

Версия для Украины предусматривает, по сообщениям отраслевых СМИ, шифрованные цифровые средства связи и опциональную установку дистанционно управляемых боевых модулей с 12,7-мм или 30-мм вооружением.

MSFV сначала создавали для армии Афганистана - первые 18 единиц поставили в 2011 году, а к 2013-му их количество достигло 634. После вывода войск США из Афганистана и распада тамошней армии производство свернули примерно в 2019-м.

То есть завод в Слайделли возобновил выпуск этих машин впервые за семь лет - именно под украинский контракт.

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