В Харькове после удара российского беспилотника горит Художественный музей 14.06.2026, 20:20

Фото: Суспільне Харків

Картины спасают от огня и воды.

Днем 14 июня российский беспилотник атаковал здание Харьковского художественного музея, вызвав сильный пожар. Спасатели и сотрудники учреждения вынуждены срочно эвакуировать исторические полотна в хранилища, чтобы уберечь их от пламени и последствий тушения.

Об атаке на знаковое учреждение культуры сообщили украинские медиа со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Эвакуация произведений искусства из музея. Фото: Суспільне Харків

По предварительным данным, в результате прямого удара дрона обошлось без физических жертв и раненых. Однако несколько человек были вынуждены обратиться за помощью к медикам из-за острой реакции на стресс.

Главной проблемой после прилёта стал пожар, который быстро охватил историческое здание в центре Харькова. Помимо непосредственной угрозы уничтожения экспонатов в огне, возник серьёзный риск их необратимого повреждения водой во время работы пожарных расчётов.

Фото: Суспільне Харків

Чтобы спасти художественные ценности, городские власти организовали масштабную эвакуацию. К операции присоединились специалисты департамента чрезвычайных ситуаций, коммунальные службы и сами сотрудники музея.

Как рассказал городской голова Игорь Терехов, который работал на месте происшествия, ситуация требовала максимально радикальных и быстрых действий. Чтобы добраться до картин и оперативно спустить их в безопасное подземное укрытие, спасателям приходилось выламывать двери в выставочных помещениях и фондах.

Представители местной власти подчеркивают, что все усилия сейчас брошены на то, чтобы сохранить каждое полотно, так как они являются бесценной частью культурной памяти Харькова.

Эвакуация произведений искусства из музея. Фото: Суспільне Харків

Эвакуация произведений искусства из музея. Фото: Суспільне Харків

Эвакуация произведений искусства из музея. Фото: Суспільне Харків

Эвакуация произведений искусства из музея. Фото: Суспільне Харків

Эвакуация произведений искусства из музея. Фото: Суспільне Харків

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