Зеленский подтвердил встречу с Трампом на G7

Зеленский подтвердил встречу с Трампом на G73
- 14.06.2026, 19:13
Саммит состоится во Франции на следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом во время саммита лидеров «Группы семи» (G7), который состоится во Франции на следующей неделе. Об этом Зеленский сообщил в Telegram 14 июня – после телефонного разговора с Трампом.
Ранее о вероятности такой встречи писало Euractiv. Однако The Guardian со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США 14 июня написала, что Трамп не собирается проводить с Зеленским двустороннюю встречу на полях саммита.
Президент Украины сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом обсудил то, что «может помочь приблизить мир сейчас».
«Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7. У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни», – написал он.