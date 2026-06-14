Зеленский подтвердил встречу с Трампом на G7 3 14.06.2026, 19:13

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Саммит состоится во Франции на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом во время саммита лидеров «Группы семи» (G7), который состоится во Франции на следующей неделе. Об этом Зеленский сообщил в Telegram 14 июня – после телефонного разговора с Трампом.

Ранее о вероятности такой встречи писало Euractiv. Однако The Guardian со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США 14 июня написала, что Трамп не собирается проводить с Зеленским двустороннюю встречу на полях саммита.

Президент Украины сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом обсудил то, что «может помочь приблизить мир сейчас».

«Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7. У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни», – написал он.

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