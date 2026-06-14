закрыть
14 июня 2026, воскресенье, 20:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский подтвердил встречу с Трампом на G7

3
  • 14.06.2026, 19:13
Зеленский подтвердил встречу с Трампом на G7
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Саммит состоится во Франции на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом во время саммита лидеров «Группы семи» (G7), который состоится во Франции на следующей неделе. Об этом Зеленский сообщил в Telegram 14 июня – после телефонного разговора с Трампом.

Ранее о вероятности такой встречи писало Euractiv. Однако The Guardian со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США 14 июня написала, что Трамп не собирается проводить с Зеленским двустороннюю встречу на полях саммита.

Президент Украины сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом обсудил то, что «может помочь приблизить мир сейчас».

«Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7. У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни», – написал он.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный