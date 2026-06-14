В Минск прилетел Лавров

В Минск прилетел Лавров11
- 14.06.2026, 19:05
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Глава МИД РФ проведет встречу с Лукашенко.
Борт главы МИД России Сергея Лаврова сел в аэропорту Минска, передает ТАСС.
Агентство уточняет, что министр прибыл в Беларусь с рабочим визитом.
До этого в МИД России рассказали, что поездка Лаврова в нашу страну состоится 14-15 июня. Министр встретится с Александром Лукашенко и своим коллегой Максимом Рыженковым.
В ведомстве добавили, что в ходе встреч министра в Беларуси будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению «интеграционных процессов» в рамках «союзного государства».