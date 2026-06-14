Пластиковый кризис дошел до США 1 14.06.2026, 18:15

Производители потребительских товаров предупреждают о подорожании продукции до конца года.

Как сообщает Bloomberg, оптовые цены на пластиковые смолы и материалы в мае 2026 года выросли на 14% и достигли четырехлетнего максимума из-за дефицита сырья на фоне войны в Иране. Критическая нехватка ключевых компонентов для производства пластика создает серьезные проблемы для американского бизнеса.

«Нам придется более агрессивно повышать цены для наших клиентов. Мир должен понять, что реальное влияние этого еще даже не ощущается», — заявил генеральный директор компании по производству формованных деталей для автопрома и систем отопления Viking Plastics Шон Гросс.

Пластик используется в 98% потребительских товаров — от упаковки продуктов до деталей холодильников и автомобилей. Хотя большинство нефтехимических заводов в США работают на этане из сланцевого газа, что является более дешевой альтернативой нефти, глобальная конкуренция за ресурсы приводит к истощению запасов.

Шон Гросс рассказал, что цены на некоторые виды полиэтилена, которые использует Viking Plastics, выросли в 2026 году более чем на 40%. Хотя в последние недели стоимость сырья несколько отступила от пиковых значений, она остается значительно выше уровня, наблюдавшегося до начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

«Вам нужно получить эти доллары и центы от клиента, и это отразится в более высокой цене на автомобили. Это коснется каждой отрасли», — подчеркнул гендиректор Viking .

Производители, такие как американская химическая корпорация Dow Inc., уже повысили цены для предприятий, которые перерабатывают пластиковые смолы в упаковку. По мере того как эти затраты перекладываются по цепочке поставок, цены растут для конечных потребителей.

Основатель упаковочной компании D6 Inc . Эдвард Доминион сообщил, что стоимость сырья для его предприятия удвоилась на фоне роста расходов на фрахт и топливо. По его словам, покупатели могут ощутить дефицит товаров на полках уже в августе и сентябре, особенно в сегментах свежих продуктов, выпечки, мяса и сыров.

«Будет по-настоящему страшно, когда кто-то захочет подойти к полке, купить что-то, а товара там нет», — подчеркнул основатель упаковочной компании D6 Inc . Эдвард Доминион.

Проблему подтверждают и отчеты крупных корпораций. Американская сеть магазинов товаров для дома и ремонта Lowe’sCos. работает с поставщиками над смягчением влияния более высоких цен на смолы и «разделяет эту нагрузку». Производитель бытовой техники Whirlpool Corp., в устройствах которого используются десятки пластиковых компонентов, ожидает, что рост цен на смолы заставит его увеличить стоимость сырья во второй половине 2026 года, о чем уже проинформировал инвесторов генеральный директор Whirlpool Corp. Марк Битцер.

Американская сеть заведений быстрого питания Cava Group Inc. также заложила более высокие энергозатраты в свой годовой прогноз, в частности из-за давления топливных надбавок и затрат на полиэтилен. Аналогичную ситуацию фиксируют в сети оптовой торговли США Costco Wholesale Corp.

«Мы ожидаем дальнейшей инфляции в ряде непродовольственных категорий, поскольку более высокие затраты на смолы начинают закладываться в стоимость товаров. Особенно если цены на нефть будут оставаться на повышенном уровне, вероятно, будет наблюдаться рост цен на изделия, содержащие пластиковые компоненты, полиэстер или хлопок», — отметил финансовый директор Costco Wholesale Corp. Гэри Миллерчип во время квартальной телефонной конференции.

В настоящее время американские потребители уже платят больше за товары первой необходимости. При этом уровень сбережений домохозяйств сократился после инфляционного скачка 2022 года. Индекс потребительских цен в мае 2026 года в США вырос на 4,2%, что является самым высоким показателем за более чем три года. Главной причиной издание называет энергетическую составляющую.

Поскольку последствия пластикового кризиса приближаются к потребительскому рынку, это создает дополнительные политические вызовы для президента Дональда Трампа и Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в США осенью текущего года.

«Думаю, республиканцы пострадают на промежуточных выборах из-за этой инфляции, и это губительно для нашего бизнеса. Это будет давить на нас до конца года. Могут ли они что-то с этим поделать, я понятия не имею», — подытожил генеральный директор Viking Plastics Шон Гросс.

Как сообщалось, кризис с пластиком уже перерос в масштабную энергетическую проблему, охватившую мировые рынки. Первой пострадала Япония: из-за перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока производство полиэтилена в марте упало на 62%. Это спровоцировало коллапс в пищевой отрасли и коммунальном секторе, дефицит тары и создало серьезные вызовы для повседневной культуры обслуживания.

Аналогичные проблемы зафиксированы в других странах Восточной Азии. В Южной Корее спрос на мусорные пакеты вырос в пять раз, что заставило власти ограничить продажу, а на Тайване оптовые цены на пластиковые изделия взлетели на 40%, что заставило правительство усилить мониторинг рынка.

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