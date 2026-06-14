У Земли нашли новую ось симметрии 14.06.2026, 18:09

Разгорелись споры.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружили на Земле ранее неизвестную ось симметрии, передает New Scientist.

Невидимая линия проходит через Африку, Европу, Аляску и оба полюса и делит Землю на две половины.

Ось проходит вдоль 27-го градуса восточного и 153-го градуса западного меридианов.

Полушария, разделенные ею, одинаковы в трех отношениях: это альбедо (отражательная способность) при ясном небе, отражательная способность облаков и участки, покрытые свободными ото льда океанами. Симметрия сохранялась на протяжении 25 лет спутниковых наблюдений, проанализированных авторами научной работы.

Ученые также обнаружили, что в любой отдельный год точная линия симметрии слегка смещается. Эти небольшие сдвиги оказались связаны с фазой южного колебания Эль-Ниньо (ENSO). Возможно, ENSO служит крупномасштабным механизмом корректировки, который помогает поддерживать долгосрочную симметрию между востоком и западом планеты.

По данным Google AI Overview, это не реальная научная сенсация, а кликбейтный тизер рекламного характера, призванный привлечь внимание пользователей.

Эксперты утверждают, что в реальной географии и астрофизике никаких «новых осей», делящих глобус пополам ради игры света, не существует.

«Подобные метафорические формулировки создаются маркетологами, чтобы вызвать любопытство и заставить пользователя кликнуть по ссылке, ведущей на сайт с рекламой», - говорится в сообщении.

Анализ показывает, что за такими текстами часто стои́т искаженный реальный инфоповод: стандартная научная статья переписывается до неузнаваемости, чтобы звучать как сенсация.

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