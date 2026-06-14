Главный тренер БАТЭ покинул команду 14.06.2026, 17:45

Артем Концевой

Фото: ФК БАТЭ

После 11 туров клуб с 9 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице.

Главный тренер БАТЭ Артем Концевой покинул команду. Как сообщает источник football.by, специалист покинул базу БАТЭ и попрощался с игроками команды.

После 11 туров клуб с 9 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице (всего в высшей лиге — 16 клубов, играется 30 туров), всего на балл опережая «Днепр», идущий на 15‑м месте.

Согласно регламенту, высшую лигу в конце сезона покидают команды, которые займут 15 и 16‑е места, а клуб, который финиширует 14-м, играет в стыковых матчах.

У БАТЭ в этом сезоне в 11 играх — одна победа, шесть ничьих и четыре поражения, причем пять последних матчей клуб сыграл вничью. Но БАТЭ выиграл Кубок страны и сыграет в квалификации Лиги конференций.

БАТЭ с 2006 по 2018 год был бессменным чемпионом страны, потом три сезона финишировал на втором месте, в 2023‑м занял 5‑е место, в 2024‑м — 8-е, в 2025‑м — 10-е.

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