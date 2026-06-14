закрыть
14 июня 2026, воскресенье, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главный тренер БАТЭ покинул команду

  • 14.06.2026, 17:45
Главный тренер БАТЭ покинул команду
Артем Концевой
Фото: ФК БАТЭ

После 11 туров клуб с 9 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице.

Главный тренер БАТЭ Артем Концевой покинул команду. Как сообщает источник football.by, специалист покинул базу БАТЭ и попрощался с игроками команды.

После 11 туров клуб с 9 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице (всего в высшей лиге — 16 клубов, играется 30 туров), всего на балл опережая «Днепр», идущий на 15‑м месте.

Согласно регламенту, высшую лигу в конце сезона покидают команды, которые займут 15 и 16‑е места, а клуб, который финиширует 14-м, играет в стыковых матчах.

У БАТЭ в этом сезоне в 11 играх — одна победа, шесть ничьих и четыре поражения, причем пять последних матчей клуб сыграл вничью. Но БАТЭ выиграл Кубок страны и сыграет в квалификации Лиги конференций.

БАТЭ с 2006 по 2018 год был бессменным чемпионом страны, потом три сезона финишировал на втором месте, в 2023‑м занял 5‑е место, в 2024‑м — 8-е, в 2025‑м — 10-е.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный