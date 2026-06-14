«Нью-Йорк» впервые за 53 года взял титул НБА 14.06.2026, 16:02

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Весь город стоит на ушах.

«Нью-Йорк» в гостях обыграл «Сан-Антонио» со счетом 94:90 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом впервые с 1973 года.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Нью-Йорка». Клуб в третий раз стал чемпионом НБА. Первые два титула были завоеваны в 1970 и 1973 годах.

По итогам регулярного чемпионата «Сан-Антонио» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф команда в первом раунде обыграла «Портленд» (4−1), во втором — «Миннесоту» (4−2), в финале конференции — «Оклахому» (4−3). «Нью-Йорк» финишировал третьим на Востоке, а в матчах на вылет победил «Атланту» (4−2), «Филадельфию» (4−0) и «Кливленд» (4−0).

«Нью-Йорк» и «Сан-Антонио» второй раз встречались в финальной серии плей-офф НБА. Впервые это произошло в 1999 году. Тогда сильнее оказался «Сан-Антонио» (4−1). Всего на счету команды пять чемпионских титулов, она также побеждала в турнире в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах, единственный финал клуб проиграл в 2013-м.

В прошлом сезоне чемпионом НБА стала «Оклахома». Команда также выиграла минувший регулярный чемпионат.

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