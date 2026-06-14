Израиль ударил по командному центру «Хезболлы» в Бейруте 14.06.2026, 15:36

Удар стал ответом на атаку по израильской территории.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по командному центру ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте. В пресс-релизе отмечается, что удар стал ответом на атаку по израильской территории.

«Командный центр использовался террористами «Хезболлы» для организации террористических атак против граждан Государства Израиль и солдат Армии обороны Израиля, действующих на юге Ливана»,— указано в сообщении. ЦАХАЛ утверждает, что перед ударом угроза для гражданских лиц была минимизирована.

Телеканал «Аль-Хадат» сообщает, что в результате удара погиб один человек, еще четверо получили ранения. Предположительно, целью удара был командир подразделения спецсвязи «Хезболлы».

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