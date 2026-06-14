ВСУ «разнесли» командные пункты в России и уничтожили мастерскую тяжелых дронов
- 14.06.2026, 15:25
- 1,250
Поражен «центр принятия решений» в Брянской области и не только.
Украинские военные ударили по командному пункту в Брянской области России и пунктам управления дронами на оккупированных территориях.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Удар по Брянской области
Подразделения Сил обороны поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Некислицы Брянской области.
Также под огнем оказалось скопление личного состава россиян в районе Троебортного - тоже на Брянщине.
Пункты управления дронами уничтожены
На временно оккупированных территориях поражены пункты управления беспилотниками россиян:
в районе Голой Пристани Херсонской области;
в районе Клебан-Быка в Донецкой области.
В районе Сокологорска на Луганщине уничтожена мастерская, где враг производил и снаряжал боеприпасы для тяжелых дронов.
Склады и личный состав под ударом
В Донецкой области поражен полевой артиллерийский склад оккупантов в районе Приазовского и склад материально-технических средств в районе Клебан-Быка.
Удары также нанесены по скоплениям личного состава россиян в таких районах:
Малоконстантиновка Луганской области;
Жеребянки Запорожской области;
Яблоновка, Новоэкономичное и Багатир Донецкой области;
Волчанск Харьковской области;
Январское Днепропетровской области.
Нефтяной терминал в Краснодарском крае
По результатам доразведки подтверждено повреждение нефтяного терминала «Таманьнефтегаз» в районе Волны Краснодарского края РФ - его атаковали ВСУ 13 июня.
Повреждены три резервуара типа РВС-40000, трубопровод и наливные стендеры на причалах №5 и №6.
«Терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Мощности объекта обеспечивают перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год», - отметили в Генеральном штабе.