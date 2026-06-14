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ВСУ «разнесли» командные пункты в России и уничтожили мастерскую тяжелых дронов

  • 14.06.2026, 15:25
  • 1,250
ВСУ «разнесли» командные пункты в России и уничтожили мастерскую тяжелых дронов
Иллюстрационное фото

Поражен «центр принятия решений» в Брянской области и не только.

Украинские военные ударили по командному пункту в Брянской области России и пунктам управления дронами на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удар по Брянской области

Подразделения Сил обороны поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Некислицы Брянской области.

Также под огнем оказалось скопление личного состава россиян в районе Троебортного - тоже на Брянщине.

Пункты управления дронами уничтожены

На временно оккупированных территориях поражены пункты управления беспилотниками россиян:

в районе Голой Пристани Херсонской области;

в районе Клебан-Быка в Донецкой области.

В районе Сокологорска на Луганщине уничтожена мастерская, где враг производил и снаряжал боеприпасы для тяжелых дронов.

Склады и личный состав под ударом

В Донецкой области поражен полевой артиллерийский склад оккупантов в районе Приазовского и склад материально-технических средств в районе Клебан-Быка.

Удары также нанесены по скоплениям личного состава россиян в таких районах:

Малоконстантиновка Луганской области;

Жеребянки Запорожской области;

Яблоновка, Новоэкономичное и Багатир Донецкой области;

Волчанск Харьковской области;

Январское Днепропетровской области.

Нефтяной терминал в Краснодарском крае

По результатам доразведки подтверждено повреждение нефтяного терминала «Таманьнефтегаз» в районе Волны Краснодарского края РФ - его атаковали ВСУ 13 июня.

Повреждены три резервуара типа РВС-40000, трубопровод и наливные стендеры на причалах №5 и №6.

«Терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Мощности объекта обеспечивают перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год», - отметили в Генеральном штабе.

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