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Где Спилберг берет секретные материалы для своих фильмов?

  • 14.06.2026, 15:35
Где Спилберг берет секретные материалы для своих фильмов?
СТИВЕН СПИЛБЕРГ
ФОТО: LEGION-MEDIA.RU

За последние годы в Голливуде сформировалась целая индустрия экспертов по НЛО.

Выход нового фильма Стивена Спилберга «День раскрытия» вновь подогрел интерес к теме неопознанных аномальных явлений и возможного существования внеземной жизни. Однако сегодня внимание привлекают не только сами фильмы, но и специалисты, которых киностудии все чаще привлекают в качестве консультантов, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).

За последние годы в Голливуде сформировалась целая индустрия экспертов по НЛО. Среди них — бывшие сотрудники разведки, военные, исследователи и журналисты, занимающиеся изучением загадочных явлений. Их задача — помогать сценаристам и режиссерам создавать более реалистичные истории о контактах с неизвестным.

Одним из самых известных представителей этого направления считается режиссер и журналист Джереми Корбелл, чьи документальные проекты сыграли заметную роль в популяризации темы НЛО. По его словам, интерес к вопросам раскрытия информации о загадочных объектах сегодня находится на рекордном уровне.

В Голливуде также действует организация «Hollywood Disclosure Alliance», объединяющая кинематографистов и исследователей аномальных явлений. Ее участники выступают за более серьезное и реалистичное изображение феномена НЛО в массовой культуре.

Интересно, что сам Спилберг, по данным источников, не пользовался услугами сторонних консультантов при работе над «Днем раскрытия». Однако во время создания легендарного фильма «Близкие контакты третьей степени» в 1970-х годах он тесно сотрудничал с известным уфологом Джозефом Алленом Хайнеком, который участвовал в исследовательской программе ВВС США по изучению сообщений о НЛО.

На фоне рассекречивания новых архивов и роста общественного интереса тема НЛО постепенно переходит из категории фантастики в одну из самых обсуждаемых тем современной массовой культуры.

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