Кремлю готовят экономический коллапс 14.06.2026, 14:54

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Фото: Reuters

Нефть может рухнуть до $20–30 за баррель.

Цены на нефть на мировых рынках моментально поползли вниз, реагируя на сообщение президента США Дональда Трампа о скором подписании мирного соглашения с Ираном. Российский сорт Urals уже торгуется ниже $79 за баррель. Об этом в своем блоге пишет российский независимый экономист Вячеслав Ширяев, передает Dialog.UA.

Эксперт прогнозирует обвальное снижение цен, как только сделка будет официально заключена. Для Москвы будет запущен катастрофический сценарий.

«После подписания согласованной Ираном и США сделки начнется паническая распродажа фьючерсов, которую подстегнут сразу несколько факторов: свободное судоходство в Ормузском проливе, замедление мировой экономики и динамики спроса на сырье, перестройка мировой энергетики под возобновляемые источники, выход ОАЭ из ОПЕК, ежемесячное увеличение квот ОПЕК+, но главное - снятие санкций с Ирана. Мало кто обратил внимание на то, что после ареста Мадуро и восстановления контроля США над нефтяной промышленностью Венесуэлы экспорт сырья оттуда вырос уже на 61% и достиг 1,25 млн баррелей в сутки. В Кремле с ужасом подсчитывают «лишние» для мирового рынка объемы нефти, которые начнет выбрасывать Тегеран. Они будут исчисляться не сотнями тысяч баррелей в сутки, как у Венесуэлы, а миллионами», - пишет эксперт.

Он ожидает, что на бирже котировки российской нефти опустятся до $40-50 за баррель, а в реальности - до $20-30.

«Это вкупе с подбитыми Украиной НПЗ вгонит российскую нефтянку в колоссальные убытки (даже в «благополучном» мае ее EBITDA обвалилась уже на 41%) и спровоцирует бюджетный кризис не позднее осени этого года. На рынке не осталось ни одной «новости», способной поддержать нефтяные котировки. Давно не было такого сочетания сразу всех негативных для сырья факторов, как накануне подписания Трампом исторического соглашения с председателем парламента Ирана», - констатировал Ширяев.

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