закрыть
14 июня 2026, воскресенье, 16:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ян Сапега: белорусский магнат, который покорил всю Московию

  • 14.06.2026, 14:51
Ян Сапега: белорусский магнат, который покорил всю Московию

Перед решительной битвой Сапега сказал знаменитую фразу: «Отечество далеко. Спасение и гордость – впереди».

Ян Петр Сапега, представитель черейско-ружанской линии рода Сапег герба «Лис», родился в 1569-ом году в семье Павла Сапеги и Анны Ходкевич, приходился двоюродным братом канцлеру ВКЛ Льву Сапеге. По одним данным Ян Сапега родился в Могилеве, по другим в Быхове, пишет vklby.com.

Будучи членом одного из самых могущественных магнатских родов в Литве, он получил соответствующее образование. До 1587 года Ян Сапега учился в Виленской академии, затем продолжил учебу в Падуанском университете. Выбор был сделан в пользу военной профессии.

Первый боевой опыт Ян Петр Сапега получил в 1595-ом году в боях с крымскими татарами и валахами во время молдавских войн. Затем принял участие в войне Речи Посполитой со шведским королевством. И 7 января 1601 года победил в знаменитой битве под Венденом. Через полгода он чуть не погиб в битве под Кокенгаузеном. А через два года участвовал в разгроме шведов под Раквере (Эстония) и во взятии Дерпта (сегодня Тарту, Эстония). Во время битвы под Кирхгольмом командовал правым крылом Яна Карла Ходкевича, гусарскими и пятигорскими хоругвями, которыми и ударил по выманенным со своих позиций шведским рейтарам. Сумел выстоять против флангового удара шведских всадников, направленных Карлом IX из последнего своего резерва. И именно благодаря стойкости воинов Сапеги , у Яна Ходкевича появилась возможность отправить в обход врага одно из своих военных подразделений, которое и ударило по по оголенному флангу шведов. За свои военные заслуги Ян Петр Сапега в 1606-ом году от короля Речи Посполитой получил во владение город Усвят.

Сапега был также участником Брестской конфедерации, которая образовалась из-за долгов по обещанному жалованию армии. Летом 1607-го года, во время восстания против короля Речи Посполитой Сигизмунда III, возглавляемого шляхтичем Зебжидовским, стал на сторону короны. Командуя гусарской и казацкой хоругвью, принял участие в разгроме восставших в битве под Гузовым.

Получив одобрение своего двоюродного брата канцлера ВКЛ Льва Сапеги и против воли короля Речи Посполитой, Ян Петр Сапега предложил свою помощь Лжедмитрию II в овладении Московским троном. Собрав хорошо подготовленное двухтысячное войско в июле 1608-го года, он перешел литовского-московскую границу.

Взяв Вязьму, встретив Марину Мнишек с ее отцом, Ян Петр Сапега торжественно ввел их в Тушино к Лжедмитрию II. В октябре 1608-го года разбил тридцатитысячное войско Ивана Шуйского под Рохмановым, численность врага при этом в два раза была больше. Во время этой битвы, после двух неудачных атак, Сапега был ранен пулей в голову, однако со словами: «Отечество далеко. Спасение и гордость - впереди, а за спиною - стыд и погибель», -снова повел вперед свои войска. Войска Шуйского не выдержал этого натиска и побежали.

16 месяцев он держал в осаде Троица-Сергиев монастырь. Подчинил Замоскворецкий край. В феврале 1610-го года взял Дмитров. Через месяц потерпел поражение от московского-шведского войска под командованием Скопина-Шуйского. Однако это поражение не помешало ему летом 1610 года идти на Москву, его же воины объявили Сапегу своим гетманом. По прибытии в Москву, где уже установилась семибоярщина, он вел переговоры о передачи власти Лжедмитрию II.

Летом 1611-го года Сапега продолжил военные действия и занял Александрову Слободу, затем обложил Переславль-Залесский и штурмом взял Белый город в Москве. Эта была его последняя победа.

Ян Петр Сапега умер от болезни в Кремле. Его похоронили в Лепунах Гродненского павета (сегодня Лепонис, Литовская республика). От своей жены Софии Вейхер имел дочь Сюзанну Софию и сыновей Андрея Станислава, Яна, Флориана, Павла Яна – будущего великого гетмана ВКЛ. После себя оставил дневник, который вел во время своего похода на Москву, сейчас документ находится в государственном архиве Швеции в Стокгольме.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный