Ян Сапега: белорусский магнат, который покорил всю Московию 14.06.2026, 14:51

Перед решительной битвой Сапега сказал знаменитую фразу: «Отечество далеко. Спасение и гордость – впереди».

Ян Петр Сапега, представитель черейско-ружанской линии рода Сапег герба «Лис», родился в 1569-ом году в семье Павла Сапеги и Анны Ходкевич, приходился двоюродным братом канцлеру ВКЛ Льву Сапеге. По одним данным Ян Сапега родился в Могилеве, по другим в Быхове, пишет vklby.com.

Будучи членом одного из самых могущественных магнатских родов в Литве, он получил соответствующее образование. До 1587 года Ян Сапега учился в Виленской академии, затем продолжил учебу в Падуанском университете. Выбор был сделан в пользу военной профессии.

Первый боевой опыт Ян Петр Сапега получил в 1595-ом году в боях с крымскими татарами и валахами во время молдавских войн. Затем принял участие в войне Речи Посполитой со шведским королевством. И 7 января 1601 года победил в знаменитой битве под Венденом. Через полгода он чуть не погиб в битве под Кокенгаузеном. А через два года участвовал в разгроме шведов под Раквере (Эстония) и во взятии Дерпта (сегодня Тарту, Эстония). Во время битвы под Кирхгольмом командовал правым крылом Яна Карла Ходкевича, гусарскими и пятигорскими хоругвями, которыми и ударил по выманенным со своих позиций шведским рейтарам. Сумел выстоять против флангового удара шведских всадников, направленных Карлом IX из последнего своего резерва. И именно благодаря стойкости воинов Сапеги , у Яна Ходкевича появилась возможность отправить в обход врага одно из своих военных подразделений, которое и ударило по по оголенному флангу шведов. За свои военные заслуги Ян Петр Сапега в 1606-ом году от короля Речи Посполитой получил во владение город Усвят.

Сапега был также участником Брестской конфедерации, которая образовалась из-за долгов по обещанному жалованию армии. Летом 1607-го года, во время восстания против короля Речи Посполитой Сигизмунда III, возглавляемого шляхтичем Зебжидовским, стал на сторону короны. Командуя гусарской и казацкой хоругвью, принял участие в разгроме восставших в битве под Гузовым.

Получив одобрение своего двоюродного брата канцлера ВКЛ Льва Сапеги и против воли короля Речи Посполитой, Ян Петр Сапега предложил свою помощь Лжедмитрию II в овладении Московским троном. Собрав хорошо подготовленное двухтысячное войско в июле 1608-го года, он перешел литовского-московскую границу.

Взяв Вязьму, встретив Марину Мнишек с ее отцом, Ян Петр Сапега торжественно ввел их в Тушино к Лжедмитрию II. В октябре 1608-го года разбил тридцатитысячное войско Ивана Шуйского под Рохмановым, численность врага при этом в два раза была больше. Во время этой битвы, после двух неудачных атак, Сапега был ранен пулей в голову, однако со словами: «Отечество далеко. Спасение и гордость - впереди, а за спиною - стыд и погибель», -снова повел вперед свои войска. Войска Шуйского не выдержал этого натиска и побежали.

16 месяцев он держал в осаде Троица-Сергиев монастырь. Подчинил Замоскворецкий край. В феврале 1610-го года взял Дмитров. Через месяц потерпел поражение от московского-шведского войска под командованием Скопина-Шуйского. Однако это поражение не помешало ему летом 1610 года идти на Москву, его же воины объявили Сапегу своим гетманом. По прибытии в Москву, где уже установилась семибоярщина, он вел переговоры о передачи власти Лжедмитрию II.

Летом 1611-го года Сапега продолжил военные действия и занял Александрову Слободу, затем обложил Переславль-Залесский и штурмом взял Белый город в Москве. Эта была его последняя победа.

Ян Петр Сапега умер от болезни в Кремле. Его похоронили в Лепунах Гродненского павета (сегодня Лепонис, Литовская республика). От своей жены Софии Вейхер имел дочь Сюзанну Софию и сыновей Андрея Станислава, Яна, Флориана, Павла Яна – будущего великого гетмана ВКЛ. После себя оставил дневник, который вел во время своего похода на Москву, сейчас документ находится в государственном архиве Швеции в Стокгольме.

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