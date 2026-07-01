Названы восемь лучших способов улучшить сон во время жары 31.07.2026, 0:46

Сон тесно связан с терморегуляцией.

Специалисты по инженерии зданий Амин Аль-Хабайбех и Франческо Люк Сиена объяснили, что хороший сон в жаркую погоду начинается за много часов до того, как голова коснется подушки — с того, насколько сильно за день перегрелся сам дом. Об этом сообщает портал The Conversation.

Сон тесно связан с терморегуляцией: чтобы заснуть и не просыпаться, организм должен сбрасывать часть тепла, а жаркая спальня этому мешает. Высокая влажность усугубляет проблему — тело охлаждается через испарение пота, но во влажном воздухе испарение идет медленнее. Кондиционер решает вопрос, но доступен не всем: по расчетам авторов, небольшой портативный кондиционер мощностью около 1 кВт, работающий семь часов в сутки, обходится примерно в 55 фунтов электричества в месяц еще до покупки самого устройства.

Первый шаг — не пускать солнце в дом днем: закрывать шторы и жалюзи на солнечной стороне, а наружные ставни и маркизы работают еще лучше, отражая тепло до того, как оно достигнет стекла. Окна стоит открывать, только когда на улице прохладнее, чем в доме, — обычно рано утром, вечером или ночью, — а в жаркие часы держать закрытыми.

Сквозное проветривание — открытые окна или двери на разных сторонах дома — эффективно удаляет накопившееся тепло, когда воздух снаружи остыл. Зимние сады и комнаты, обращенные на солнце, а также верхние этажи и мансарды нагреваются особенно сильно: спасают вентиляция, отражающие пленки и, в идеале, сон на нижнем этаже или в комнате, выходящей на север.

Духовки, стиральные и посудомоечные машины повышают температуру и влажность в доме — их стоит включать пораньше или попозже, а вытяжки при готовке и в душе убирают теплый влажный воздух до того, как он распространится по квартире. Легкое, дышащее постельное белье из хлопка или льна помогает телу терять тепло, а тяжелые одеяла и синтетика, наоборот, его удерживают.

Вентиляторы не охлаждают воздух, а гоняют его по коже, ускоряя испарение пота, — этого может не хватить пожилым или обезвоженным людям в сильную жару. Замороженные грелки, обернутые тканью, и матрасы с материалами, меняющими фазовое состояние, тоже помогают — но, по мнению авторов, лучший результат дает сочетание всех восьми мер сразу.

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