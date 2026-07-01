Мелания Трамп помогла вернуть еще семерых украинских детей 31.07.2026, 5:59

Мелания Трамп

фото: AP

Новая гуманитарная операция стала пятой с момента начала инициативы.

Первая леди США Мелания Трамп помогла вернуть домой еще семерых украинских детей, которых Россия разлучила с семьями. Это уже пятая гуманитарная операция с ее участием, говорится в официальном сообщении Белого дома.

По данным Белого дома, на этот раз в Украину вернулись шестеро мальчиков и одна девочка. Всего в ходе пяти гуманитарных миссий домой вернули 30 украинских детей.

«Каждый ребенок заслуживает безопасного дома, и я горжусь тем, что смогла помочь еще семерым украинским детям вернуться к своим семьям», — заявила Мелания Трамп.

Американские СМИ напоминают, что Украина оценивает количество незаконно вывезенных в Россию детей более чем в 20 тысяч. Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина именно по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

Возвращение украинских детей из России и с оккупированных территорий остается одним из ключевых гуманитарных направлений. За последние месяцы Белый дом уже несколько раз сообщал о посредничестве Мелании Трамп в таких миссиях. В феврале Владимир Зеленский заявил, что в рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть уже две тысячи детей. Однако тысячи несовершеннолетних до сих пор остаются на временно оккупированных территориях или в России.

Международные организации и европейские институты продолжают требовать от России вернуть незаконно вывезенных украинских детей. В частности, Комитет Совета Европы призвал Москву выполнить решение Европейского суда по правам человека относительно депортации детей и обеспечить их возвращение в Украину.

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