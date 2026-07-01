Война расползается по Ближнему Востоку Леонид Невзлин

31.07.2026, 4:00

Леонид Невзлин

Приближается переломный момент.

Война расползается по Ближнему Востоку.

Египетский кабинет министров подтвердил: пожар на двух газовых танкерах в средиземноморском порту Дамьетта – результат атаки дрона, а не несчастный случай. Это случилось недалеко от Суэцкого канала, который стал последним безопасным маршрутом для транспортировки саудовской нефти на мировые рынки. Ответственности никто не взял, но атака произошла на фоне того, как КСИР выпустил баллистические ракеты по американским базам, а США совместно с Саудовской Аравией ударили по проиранским группировкам в Ираке.

Хуситы объявили военно-морскую блокаду Саудовской Аравии. Теперь – горящие танкеры в египетском порту. Если за этим стоит Иран или его прокси – это может быть переломным моментом. До сих пор удары велись в Персидском заливе, Ормузском проливе, на американских базах в Иордании, Кувейте, Бахрейне. Дамьетта – это Средиземное море. Это новый географический фронт.

Один или два горящих танкера в средиземноморском порту – не катастрофа. Но они показывают: если за атакой стоят иранские прокси, то у них нет географических ограничений. Любой порт, любой маршрут, любое судно – потенциальная цель. Конфликт, который Вашингтон пытается заморозить переговорами, продолжает расширяться – вне зависимости от того, идут переговоры или нет.

Леонид Невзлин, Telegram

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